Qué difícil es escribir cuando uno solo está de un lado del mostrador. Cuando entiende que la hipertensión, que la obesidad, que el sobrepeso, que el ocio, que el celular, que dejar pasar el tiempo sin hacer nada, es tan peligroso como el Covid mismo, es la pandemia que no vemos y nada hacemos por evitar.

Seguramente habrá cuestiones políticas que uno no las entiende y se le escapa. También habrá que estar más en contacto con los trabajadores de la salud para conocer, del otro lado del famoso mostrador, que piensan y que sienten ellos sobre una apertura más firme en lo que tiene que ver con las actividades deportivas.

Claro uno podrá decir, no están impedidas las actividades deportivas, uno puede salir a correr, a caminar a andar en bicicleta, a saltar la soga, a subir la escalera y a trepar un árbol para sacar una fruta, aunque ya no es época de frutas.

No hay competencia, no hay camisetas de un color y camisetas de otro. No hay ganadores ni perdedores, no hay árbitros a quien discutir o polémicas para analizar.

No hay relatos deportivos ni comentarios de partidos jugados. No hay tablas de posiciones, ni goleadores. No hay ansiedad de los sábados ni cargadas de los lunes.

Todo eso se perdió en pandemia, en la pandemia del oeste, porque en gran parte de la provincia y en la Patagonia, las competencias se desarrollan casi de manera normal. Hay mucha agenda deportiva y muchos partidos amistosos.

Por ejemplo, en la zona valletana se jugó al Rugby, donde un equipo de Trelew venció a otro de Puerto Madryn. Donde hay fútbol seniors y donde se promueve el inicio del futbol de la costa para mediados de agosto.

Aprovechamos en mostrar la agenda deportiva para el mes de agosto y meses siguientes. Ahora si pueden recomendarnos alguna serie de Netflix, relacionada al deporte, bienvenido sea.