La Cámara de Diputados aprobó anoche con 233 votos, el proyecto de ley que crea un Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, permitiendo que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

La iniciativa fue sancionada por 233 votos que reunieron al Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, mientras que dos legisladores de izquierda se abstuvieron.

Este proyecto busca aliviar la situación de 4 millones de monotributistas. Se trata de un plan de 60 cuotas mensuales para poder regularizar esas deudas, lo que establece la liberación de multas cometidas hasta el 30 de junio.

No se trata de una cancelación de la deuda, sino de una financiación en donde se contempla un plan de pago para regularizar la deuda de los monotributistas -con un máximo de 60 cuotas y un interés de financiación no superior a 1,5% mensual- para deudas que se venían pagando en planes vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo, entre otras cuestiones.

Fuente: La Nación / Télam