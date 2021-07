En diálogo con Red43, el Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, anunció que mañana miércoles 21 de julio se hará un fuerte procedimiento policial de identificación a todas las personas que han usurpado tierras en el sector denominado Parcela 26.

Se trata de un lugar en el que se ha incrementado en número de ocupaciones y más que nada luego del voraz incendio de marzo, según expresó Massoni.

De acuerdo a lo expresado por el Ministro de Seguridad, se ha incrementado la inseguridad en la zona y se han registrado llegadas de personas que vienen de otras provincias, que no son reconocidas en la sociedad y que hasta han tenido pedido de captura.

"Nos vamos a trasladar con fuerte presencia policial. Hay un pedido de los vecinos por la inseguridad. Vamos a hacer una identificación de todos aquellos que están en la ocupación ilegal. Quiénes son, de dónde vienen, si tienen pedido de captura. Esto lo decimos porque el estado no hace emboscadas, queremos hacer trabajos prevencionales. Vamos a dejar mucha presencia policial para darle seguridad a nuestros pobladores chubutenses, no a aquellos que vienen de otro lado a hacer negocios con las tierras de la provincia o de los municipios", expresó Massoni.

Además, el Ministro indicó: "Que sepan todos que no es como están diciendo que vienen a hacer un desalojo. Para eso necesitamos la orden de un juez. Me estoy reuniendo con gente de CORFO, del lPA, de los que son titulares. Debería hacer lo mismo la Municipalidad, salvo que estén de acuerdo con estas ocupaciones ilegales. Deberían saber que no hay que brindarle servicios, sino están promoviendo todo esto. También para poder generar el desalojo, tienen que iniciar las acciones civiles correspondientes".