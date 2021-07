El gobernador Mariano Arcioni habló sobre la posibilidad de que luego del receso invernal no comiencen las clases debido a un paro de ATECH, y le habló al secretario general del sindicato, Santiago Goodman: "Yo lo invitaría a que sigamos dialogando y recapacitemos un poquito porque no se puede sacar de donde no hay. Lo convocaría a sacar dialogando porque la prioridad son los niños".

“El gremio debería revaluar el reclamo porque “ha tenido privilegios en cuanto a otros gremios justamente en recomposición salarial y el pago de las cláusulas gatillos. Siempre el gobierno ha estado trabajando con ellos y siempre se lo reconoció. Hemos hecho una gran inversión en refacción de escuelas y las consecuencias las estamos pagando...Con apriete, paro y demás no se soluciona, y los perjudicados son los niños", señaló Arcioni.

Desde el gremio comentaron a Red 43 que el término “privilegios” utilizado por el gobernador irritó y mucho. Es que desde hace 19 meses los docentes, al igual que otros empleados públicos, no tuvieron incremento salarial con una inflación por las nubes, agregaron.

Por eso, el gremio docente mantiene la convocatoria al paro para los días lunes 26 y martes 27 de julio.

Santiago Goodman recordó que en el acta del 21 de mayo el Gobierno provincial aseguró que se convocaría a una mesa de negociación paritaria para la tercera semana de julio, “algo que hasta el momento no se produjo”.

“Jamás nos llamaron a pesar de las innumerables advertencias que hemos hecho. Incluso en el último pedido que hicimos solicitamos que se convoque a una mesa de paritarias donde estén todos los gremios. Esto lo hicimos el 18 de junio y no obtuvimos respuestas, nada”, dijo Goodman.

Por su parte, la ministra de Educación, Florencia Perata, indicó que está en pie una reunión con los sindicatos docentes para el viernes a las 10 de la mañana. El motivo central será socializar resoluciones del Consejo Federal de Educación vinculadas con la educación y los protocolos.