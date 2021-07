La Comisario Carolina Pauli indicó que en la Planta de Verificación realizan los controles a los vehículos que vienen en forma voluntaria o porque deben realizar el trámite de transferencia y aclaró que hay modelos que no están obligados a realizarlo, desde el 2001 para atrás.

En ese marco, explicó que verifican el estado del mismo, si el motor corresponde, si no está dado de alta o si tiene una denuncia de robo.

Asimismo, mencionó que habitualmente hacen hincapié en los vehículos que están circulando y que no son titulares del mismo.

"Todo aquel que tiene un vehículo que no fue transferido, lo controlamos"

Por lo general, verifican el chasis y el motor.

Controles en la vía pública

La Comisario remarcó que se realizan para observar restos de los vehículos que tienen alguna adulteración o irregularidad.

A su vez recordó que a lo largo de su estadía, realizaron muchas intervenciones en la vía pública: secuestros de autos, chasis adulterados y motores adulterados.

Por otra parte, en las motos, lo que se verifica es el cuadro y el motor, que corresponda el dominio con el motovehículo que conducen.

En donde más observaron estas irregularidades comentó que son el puesto 627, camino a Trevelin.

Por último, explicó que "la verificación no afecta a la cobertura del seguro, es una condición delictual. Se recuerda que tengan las licencias, las cédulas que no estén vencidas si no sos el titular".

Y reiteró que "cuando uno realiza la venta del vehículo, tiene 30 días para evitar el cuestionamiento con las aseguradoras, y explicar que vendió el auto y debe realizar la transferencia. Si no se hizo, el registro dictamina una prohibición de circular", explicó.

"Deben realizar la transferencia porque si no realiza la denuncia de venta, si tiene alguna situación de accidente, la responsabilidad va para el titular", concluyó.