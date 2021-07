Compra de vehículos usados: "Hay que exigirle al vendedor que realice la verificación"

La jefa de la División Sustracción del Automotor y Planta Verificadora de Esquel, Crio. Carolina Pauli, dio advertencias sobre la compra de vehículos usados entre particulares a raíz de dos situaciones en las que vecinos compraron autos y luego fueron secuestrados por adulteraciones.

"Tuvimos una situación en la planta en la que vinieron a verificar vehículos para realizar la transferencia del vehículo recientemente adquirido. En uno de los casos, el motor estaba adulterado y motiva una actuación judicial y secuestro de la unidad. Explicamos al tenedor del vehículo cuál había sido el error al momento de adquirirlo. Otra señora trajo un vehículo para la transferencia y el motor figuraba como dado de baja para destrucción. Tuvo que ser secuestrado porque no puede ser dado de alta. Otros vienen y el motor no está registrado que quiere decir que el vehículo fue dado de baja con recuperación de piezas y no podemos determinar quién es el el titular para orientar al comprador y que se haga del formulario 04 para poder darlo de alta", explicó.

Además, sobre las recomendaciones, Pauli expresó: "Estas situaciones han sido reiterativas. La recomendación al comprar un vehículo usado que no sea comprado en concesionarias, la verificación vehicular que hacemos no es obligatorio. Del 2001 a la fecha sí, los anteriores no. Cuando hacen la verificación se asegura que la documentación corresponde al vehículo. Que el motor y el chasis corresponde. Además nos aseguramos que no haya adulteraciones ni pedidos de secuestro".

"Recomendamos a los compradores que al momento de realizar el arreglo de la compra, se le exija al vendedor la verificación que esté vigente. Que no sea extemporánea, si no hablamos de una verificación de hace dos meses y en ese periodo pudo haber un cambio del motor. Antes de abonar el vehículo, que puedan pedir al vendedor que te entregue el vehículo con la verificación realizada para comprobar que el chasis y el motor figure en el titulo o cédula verde", agregó.

También alertó que: "Otra cosa para tener presente es la documentación que tienen que exigirle al vendedor: el título, la cédula verde y las cédulas autorizadas porque el registro se las pide. Otra cosa que se puede hacer es solicitar un informe de dominio, que se ingresa a la página del Registro del Automotor o pedirlo ahí. Lo que informa es si el vehículo está prendado, si existe más de un titular, si tiene algún embargo. Son informaciones que sirven de utilidad para registrar el vehículo".

Por último, la jefa de la Planta Verificadora dio a conocer: "También pedimos que la gente se acerque y los podemos ir guiando sobre lo que tienen que hacer. Podemos ver el vehículo, pueden venir acompañados con el comprador y antes de concretar la compra, que los dos realicen la verificación y que no se lleven ninguna novedad molesta. Si vienen acá y constatamos alguna irregularidad, el vehículo queda secuestrado a disposición de la fiscalía y la gente viene molesta y se ofusca. Nuestra intención es que tengan conocimiento de cómo realizar la compra y evitar cualquier tipo de estafa o situación para justificar el tema del dinero, cómo lo pagaron, que no tenían nada que ver. La idea es que se puedan evitar estos malos momentos".