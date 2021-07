El Director del Hospital Zonal de Esquel, Dr. Sergio Cardozo, se refirió a la situación sanitaria en la ciudad, expresando su preocupación por el mantenimiento de los casos de Covid en la ciudad.

En este sentido, Cardozo indicó que la Terapia Intensiva solo tiene dos camas libres, y agregó: "Hace bastante tiempo no lográbamos tener esto, pero desgraciadamente porque se nos fueron los pacientes"

Asimismo la internación de clínica médica aumentó, "el fin de semana pasados tuvimos dos pacientes internados, y el miércoles cerca de quince", creemos que es productos de los festejos por la Copa América.

El Dr. Cardozo sostuvo que actualmente "hay más del 70 % de ocupación en la sala de clínica médica. Nunca bajamos de 30 casos por día y nos preocupa porque la gente no toma conciencia".

"En estos días hubo muchos fallecidos y es una situación muy dura la que vivimos en el Hospital y también lo es para quienes deben enfrentarlo internados", expresó el titular del nosocomio local.

Y recordó la importancia de "evitar reuniones, lavado de manos, uso de alcohol en gel, barbijo. Tiene que estar incorporado a fuego en sociedad hoy."

"Hoy es necesario evitar las reunión ahí está lo más importante. No hay nada que la sociedad no sepa. A todos se nos murió un familiar o un ser querido, entonces no jodamos más", aseveró Cardozo.