Hace exactamente tres años, un 23 de julio de 2018, se desataba un incendio en la Confitería La Piedra, ubicada en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

El fuego se originó cerca de las 8 de la mañana y a pesar de todo el trabajo del personal abocado a combatir las llamas, no se pudo salvar nada de lo afectado.

A tres años de aquel lamentable hecho y en lo que refiere a la investigación, la fiscal María Bottini y el funcionario Martin Robertson, resolvieron archivar las actuaciones relacionadas con la investigación del incendio a la Confitería La Piedra.

En diálogo con Red43, la fiscal Bottini detalló que "la causa pasó por tres fiscales y hace un año la tenemos nosotros. Hicimos nuevas pruebas y llegamos a la conclusión que no está en condiciones de avanzar después de tantos años de investigación".

"Por un lado no hay un autor y por el otro ponemos en duda la hipótesis del perito de incendios que dice que fue intencional, pero no se puede corroborar y por ende no se puede seguir avanzando"