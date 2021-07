Rocío Esteban, referente de la Asociación "Estrellas Amarillas" y de la Escuelita "Lorenzo Rossi", indicó que desde la Agencia, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, le dio la posibilidad de trabajar con ellos para empezar a articular un trabajo de concientización con estrellas amarillas.

Asimismo, agradeció el hecho de poder participar y también explicó que bajó el índice de alcoholizados al volante.

Controles en los vehículos

Roció aportó un ejemplo y dijo que "de 1500 autos, que sean 20 positivos en alcoholemia, ya es un valor importante" y remarcó que hay una falta de concientización en la sociedad.

"No es fácil lidiar contra este tipo de problemas, como el alcohol, drogas o vicios que te lleven a un final trágico", destacó.

En ese marco, sostuvo que tratan de ser constantes en la información que aportan, sobre todo en la parte de alcohol al volante.

"No me puedo enojar, si me enojo por cada cosa que veo termino con una úlcera en el estómago"