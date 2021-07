La Filial Riverplatense de Esquel “Campeones del Mundo del 86”, le hizo entrega de un presente a la atleta Florencia Romero, quien estará participando de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en las pruebas de lanzamiento de bala y disco.

Una vez más la Filial de River de nuestra ciudad, entregó un presente a atletas que representan a la Argentina en diferentes torneos internacionales. En esta oportunidad fue Florencia Romero la atleta quien comenzó su formación como deportista en Esquel.

El protesorero de la Filial, Emiliano Aravena, fue el encargado de hacer llegar a la deportista la musculosa de River Plate con su apellido estampado en la espalda, tal como había ocurrido anteriormente con los maratonistas Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, quienes recibieron este presente en la sede de Esquel.

“Como Filial Oficial de River Plate, nos sentimos muy orgullosos que deportistas de nuestra ciudad, nos estén representando en diferentes torneos internacionales, en esta oportunidad Florencia Romero vestirá los colores de la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y como es fanática de River decidimos también obsequiarle una musculosa, nosotros como filial siempre tratamos de estar presentes en diferentes ámbitos de Esquel, ya sea en lo social, sanitario y deportivo”, destacaron desde la Filial riverplatense en Esquel.

Florencia Romero va por sus segundos Juegos Paralímpicos, ya que estuvo en Rio 2016, estará participando en atletismo en las pruebas de campo de lanzamiento de disco y bala, señalando que los Juegos Paralímpico de Tokio se llevarán cabo desde el 24 de agosto al 5 de septiembre.

“En primer lugar quería agradecer muchísimo a la Filial de River Plate de Esquel, por tan lindo presente, la verdad que me emocionó, me sorprendió mucho, era algo que no me lo esperaba”.

“Tener una camiseta de River con mi apellido es una alegría inmensa, estoy agradecida el gesto que tuvieron de acordarse de mí, estoy muy agradecida y emocionada, fue un momento súper lindo cuando me entregaron el presente en la cancha de River Plate”.

“La musculosa estará viajando conmigo a Japón, allá estará también representando River Plate y a la Filial de Esquel. Muchas gracias por apoyarme, voy a tratar de lanzar la bala y el disco lo más lejos que pueda en los Juegos Paralimpicos, voy a disfrutar los Juegos”, comentó la destacada atleta Florencia Romero.