El director del HZE, Dr. Sergio Cardozo, habló de la instalación del Hospital Modular que se está realizando desde el martes en la Unidad 14 de Esquel.

Al respecto, Cardozo refirió: "No hemos tenido muchos internos en nuestro hospital. No nos han informado nada de este Hospital Modular. Si es así, seguramente va a ser atendido por gente de ellos porque nosotros no contamos con gente para atender esa parte".

"Lo fuerte que tenemos que seguir haciendo es la vacunación, que es lo que nos va a disminuir los casos graves. Tenemos que poner énfasis ahí", agregó Cardozo.

Por otra parte, el director del Hospital habló de la llegada de turistas a la ciudad: "Era una preocupación que hoy no la tenemos. No hay nada de nieve. En verano va a traer otras consecuencias".