Hoy por la mañana, trabajadores de salud del Hospital Zonal Esquel hicieron una asamblea para evaluar medidas de fuerza a tomar en el futuro.

"En el caso nuestro, más que estar con medidas que restrinjan el servicio, denunciamos la situación en la cual nos somete el gobierno. Venimos denunciando hace mucho tiempo cómo estaba trabajando el sistema de salud provincial. Con la pandemia, se empezó a dificultar garantizar el derecho de acceso a la salud porque los equipos son cortos y finitos. Ante los contagios, se tensa hacia adentro el sistema. Nos cuesta organizarnos porque se sigue dando respuesta a la comunidad", expresó Fernando Macayo.

Además, agregó: "En cuanto a lo salarial, la deuda de mayo la van a cobrar en el mes de octubre y septiembre y con una especie de pago escalonado que bajo la ley de emergencia sanitaria no lo pueden hacer. Después tenemos deudas paritarias incumplidas del año 2019, con salarios congelados y no tuvimos más paritarias. Además de eso, que son dos y tres sueldos, está también las dos categorías que suben cada tres años que iría al sueldo básico de los trabajadores. Es mucha la deuda del gobierno con los trabajadores de la salud, es gravísima la situación. Así y todo, se sigue trabajando".

Sobre las posibles medidas de fuerza, Macayo indicó: "Seguramente porque la semana que viene hay compañeras del SISAP que vienen. Estaremos participando para ver futuras medidas que se tomen en caso de que el gobierno no llame a un diálogo. Es posible que haya medidas para el 11 de agosto, una retención de servicio o paro. Nunca tuvimos respuestas por parte del gobierno provincial".

"Cada sector, sea en el Hospital, centros de salud y hospitales rurales tienen su manera de poder realizar la medida de fuerza. Como es un servicio esencial, hay cosas que no se pueden dejar de hacer. A veces se retienen atenciones en consultorios, etcétera, pero no lo que es obligatorio para un servicio en esencial. Somos esenciales para trabajar, pero no para cobrar", concluyó.