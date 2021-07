Desde el Salón Mimosa del Hotel Rayentray, de Puerto Madryn, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, inauguró oficialmente la Temporada de Ballenas 2021, donde valoró el compromiso del sector turístico para que los avistajes hoy sean una realidad. El mandatario provincial valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial “a todos los sectores productivos de la provincia para que sigamos creciendo, y teniendo fuentes de trabajo dignas y que nuestros hijos tengan futuro”.

Al dirigirse a los presentes, Arcioni expresó que “es una temporada distinta, luego de tanto esfuerzo y sacrifico pudimos hacer el lanzamiento de la Temporada Invernal, luego en Esquel y ahora aquí. El año anterior fue para olvidar, pero este año vamos a hacerlo mucho mejor que antes. Sabemos que es un esfuerzo y sacrifico que todos los argentinos tuvimos que hacer y hoy estamos en una temporada con más experiencia y con más vacunas, sabiendo que la provincia viene con una planificación que si Dios quiere para septiembre estarán todos los chubutenses vacunados”.



“Quiero destacar el compromiso, el esfuerzo y el entendimiento de todo el sector turístico que supo de la gravedad que estamos atravesando, que no pudo hacer avistajes la temporada pasada con lo que eso significa en materia económica. Vamos a salir adelante todos juntos. Desde el primer día venimos manteniendo reuniones, trabajando sobre la ley de Turismo. Esas son las políticas de Estado que tenemos que fijar como metas, para eso estamos nosotros en la política, no estamos para discutir cuestiones que no nos llevan a nada”, remarcó el mandatario.



Asimismo el Gobernador dijo que “luego del ordenamiento que estamos llevando adelante, viene el progreso y eso se logra acompañando a todos los sectores productivos de la provincia para que sigamos creciendo, y teniendo fuentes de trabajo dignas y que nuestros hijos tengan futuro, y ahí me van a tener acompañándolos”.

“Agradezco a todos los que hacen posible que esto ocurra. Acá lo más importante es que el sector se sienta acompañado y no tengan la menor duda de que los vamos a hacer desde el Gobierno Provincial, en cada una de las acciones como lo demostramos en este año de pandemia. Deseo que tengamos una excelente temporada de ballenas”, concluyó Arcioni.

Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento a uno de los pioneros de los avistajes de ballenas y de las actividades subacuáticas de la provincia, Adalberto “Peke” Sosa, a quien se le obsequió un video alusivo a su carrera, y un presente.

Trabajo continuado

Al respecto, el Vicegobernador Sastre dijo: “Las ballenas son uno de los principales atractivos turísticos en Chubut. Vamos a vivir una temporada inédita, pero estamos seguros de que este tipo de medidas son de suma importancia para la reactivación del sector, que tanto ha sufrido las implicancias generadas por la pandemia. Hemos hecho gestiones de manera activa junto al Ejecutivo Provincial para que Chubut tenga su Temporada de Invierno y hoy celebramos la apertura de la Temporada de Ballenas”.

“Cuando fui intendente de Puerto Madryn, trabajamos de manera mancomunada con todos los representantes de la actividad y fortalecimos al sector a través del Ente Mixto. Así, convertimos al Turismo en una de las principales industrias de la ciudad y hoy Gustavo (Sastre) sigue por el mismo camino”, agregó.

Destino seguro

Por su parte, el Jefe Comunal manifestó: “Es una excelente noticia que podamos tener Temporada de Ballenas. Lo esperábamos con ansias y hoy estamos muy contentos. Nos preparamos para esto y ahora tendremos que seguir dando el ejemplo de que somos un destino seguro y que Puerto Madryn cada vez tiene más alternativas para quienes deseen visitarnos”.

En esta misma línea, indicó: “Más allá de los malos momentos que vivimos por la pandemia, hoy hay que mirar los aspectos positivos. No nos quedamos quietos y pudimos sobrepasar momentos muy duros, pero salimos adelante cuando muchos pensaban que no íbamos a poder. Concretamos la llegada de Aerolíneas Argentinas y en pocos días vamos a ver cómo las aeronaves de la línea de bandera vuelan sobre nuestros cielos”.

El Intendente enfatizó: “En el verano se cumplieron a rajatabla los protocolos y no tuvimos complicaciones desde el punto de vista sanitario. Hoy, con una campaña de vacunación contra el Covid-19 avanzada y respetando las medidas correspondientes, podremos volver a vivir una temporada turística con excelentes resultados. Esto no quiere decir que nos podemos relajar, sino que tenemos que seguir trabajando de la misma manera para no tener mayores inconvenientes”.

Estamos preparados

“Estamos preparados, equipados y capacitados para recibir a los turistas que elijan a Puerto Madryn como destino. Continuamos con las gestiones de Ricardo (Sastre) para posicionar al Turismo como una de las principales industrias de la ciudad y, todos juntos, vamos a lograrlo”, indicó Sastre.

Por último, concluyó: “Soy un convencido de que no vamos a ser los mismos que fuimos antes de la pandemia con el turismo, tanto en la ciudad como en la provincia. Vamos a ser muchos mejores y más argentinos y extranjeros van a elegir nuestros destinos para venir a visitarnos. Tenemos que estar preparados y para eso hemos trabajado. Acá somos vecinos de Chubut, de la Comarca y de Puerto Madryn, que es la ciudad que amo”.

eactivación de la Economía

Por su parte, el ministro Garcia destacó que “es un momento muy especial para todos, después de lo que se sufrió, y si el Covid nos deja una enseñanza es de no tener una temporada de ballenas y ver la economía que se perdió en toda la región. No son sólo son 6 empresas de avistajes, sino una economía regional que tiene un derrame comercial en toda la región”.

En este marco, manifestó que “para nosotros ha sido un duro trabajo junto al sector privado, con el apoyo del vicegobernador, del intendente, la firme decisión política del Gobernador, de comenzar a determinar que el turismo es una política de Estado, pero el trabajo de nosotros está en un 50%. No debemos olvidar que tenemos agencias de turismo, transportistas y más de 350 guías de turismo en nuestra región, donde la mayoría la tienen como única actividad y no se había reactivado desde marzo del 2020”.



“Es una gran satisfacción inaugurar la temporada de ballenas, la semana pasada lo hicimos con la temporada de nieve, y tenemos por delante junto al sector un trabajo muy fuerte, de recuperación de todos y cada uno de los sectores”, señaló el funcionario provincial.

Por último, Garcia auguró que “pronto se apruebe la Ley de Turismo tan esperada y podamos salir al mercado nacional e internacional con la verdadera promoción que Chubut se merece mostrando cómo son nuestros atractivos, ya que no tengo dudas que pronto pasará a ser la primera economía de la provincia”.