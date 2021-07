En la última sesión de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, el Diputado Nacional Ignacio "Nacho" Torres, expuso la situación de los brigadistas de la Comarca Andina, denunciando que los mismos sufrieron un recorte salarial de hasta un 30%.



El Diputado Nacional explicó que “más de 65 trabajadores que combatieron en los incendios de la región cordillerana de mi provincia, encontraron en sus salarios un ajuste de más del 30% y al día de hoy lo único que les queda es la angustia y la incertidumbre de no saber por qué se los castigó”.



Sobre esto, Torres manifestó que la única respuesta que obtuvieron los brigadistas “fue una justificación del Ministerio de Ambiente nacional, diciendo que a diferencia de cuando estaban bajo la órbita del ministerio de Seguridad, no tenían un convenio específico”.



En ese sentido, el Diputado Nacional exigió respuestas al Ministro de Ambiente Cabandié y llamó al Jefe de Gabinete de Ministros a que asista al Congreso “a dar la cara, porque hasta el momento no ha dado ningún tipo de respuesta a todas las consultas que le hicimos en relación a lo que está pasando en Chubut”.



Por último, Torres manifestó que “en la Provincia estamos atravesando una de las crisis económicas e institucionales más grandes de nuestra historia. Evidentemente o no saben lo que está pasando en Chubut o hay una decisión manifiesta por parte del Gobierno Nacional de darle la espalda a los chubutenses”, concluyó.