El intendente de Esquel y precandidato a Senador Nacional, Sergio Ongarato, mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia en la que se trató la falta de oportunidades laborales.

Al respecto, luego de la reunión, Ongarato reflejó: "Pudimos escuchar sus problemas y ellos escucharon nuestro pensamiento y por dónde creemos que pasan las soluciones a los problemas que están enfrentando. Me voy confirmado algunas cosas que sabía que estaban ocurriendo, pero escucharlo de los representantes de la cámara es la confirmación de que hay que trabajar fuertemente en la generación de un estatus legal que permita que el empresario pueda crecer y tomar gente para ir paliando el problema laboral y generar el trabajo genuino, no los planes que aparecen como paliativos en estos momentos de crisis".

"Que las empresas decidan ampliarse, arriesgarse y crecer. Que no estén en un estado como hoy, donde se retraen y no quieren tomar empleados. Prefieren no crecer para no arriesgar lo poco que les queda", agregó el precandidato a Senador.

En la misma línea, Ongarato también se refirió a los jóvenes: "Lo veo yo en mi ciudad y de estos viajes, en zona sur como en la costa, se ratifica esto. Los jóvenes plantean la imposibilidad de acceder a un primer empleo. Cuando aparece alguna industria, los toma por una temporada y después los deja un año y medio sin poder trabajar. Genera mucho problema, porque lo que pueden ganar en una temporada no les alcanza para el resto de tiempo. Hay que crear las bases para que haya trabajo sustentable y genuino. Que genere el desarrollo que estamos buscando".

Por último, indicó: "Los grandes problemas de la gente en Chubut requieren de la responsabilidad de cada uno, de trabajar y hacer los mayores esfuerzo. Esto no se logra solo con leyes laborales, sino realizar un marco normativo que permita el desarrollo de inversiones con visión de futuro para esta zona donde sabemos que hay países que están poniendo fecha a término para motores a nafta y gasoil. Va a generar que el petróleo sea un bien no tan necesario. La matriz energética va a cambiar. Esta zona tiene un insumo principal que es el viento y tiene las posibilidad de transformar la industria de esta región e una industria de generación de hidrógeno verde, que es el proyecto que está impulsando Gustavo Menna. Hay que avanzar en eso porque ahí están los empleos y el trabajo del futuro, en una tecnología amigable con el medio ambiente que se está necesitando y se va a necesitar cada vez mas", concluyó.