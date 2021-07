El viaje de Hernán Maciel a Buenos Aires fue por demás fructífero, por donde se lo mire. En apenas 15 días gestionó la pista de solado sintético, investigó el seguimiento del gimnasio de Belgrano de Esquel y trabajó en algo que lo tiene en el capítulo número uno en su carpeta de proyectos, que tiene que ver con el “Turismo Deportivo”.

Y dentro de este esquema aparece la firme posibilidad que en un futuro inmediato se realice en Esquel una de las fechas del Circuito de XK Race, competencia combinada de dos días de duración, donde en el país y en el mundo hay muchos corredores para este tipo de pruebas.

En Esquel hay deportistas de excelencia quienes fueron puntales en pruebas de largo aliento donde Germán “Loli” Roberts es sin dudas el nº 1, pero también están Sergio Trecamán, “Laly” González, Nathalia Delgado, Horacio Broggi y hay una joven que también “se enganchó” con este tipo de pruebas, donde para ella es un “sufrimiento lindo”.

Karina Alonso, de ella hablamos, participó en cuatro oportunidades del XK Race. Dos veces en Villa La Angostura, otra vez en la región de Nono, en la zona de Traslasierras dentro de la provincia de Córdoba y también lo hizo en Mendoza, en compañía de Edgardo “Lali” González.

En comunicación con Radio Nacional, la joven deportista destacó que este tipo de prueba generaría a la ciudad un importante ingreso en lo económico.

- ¿Karina, en qué consiste este tipo de pruebas?

- Es una carrera netamente de orientación, y consiste en varias actividades combinadas, donde durante uno o dos días, según el formato que tenga; corres, pedaleas, remas, te tiras sobre cuerdas también y hay mucho de expedición. Es una combinación de todo eso.

- ¿Por qué participas en este tipo de pruebas y no jugas al voley que es más fácil y menos complicado?

- No sé si es más fácil (risas). Me gusta, empecé con los tetras, con las pruebas combinadas, con los duatlones y me empecé a meter en esto y me gustó. Me gustó más correr combinadas, me resultó más divertido y surgió esta posibilidad en el 2019 de correr con “Laly” González y en verdad me encantó y me di cuenta que mi carrera deportiva, por ahora, va por estos caminos.

Me gustan las carreras largas, que es donde más cómoda me siento y me gusta entrenar también. Para mí todo esto es un sufrimiento lindo.

- Claro que para entrenar para este tipo de carreras tenés que tener tiempo.

- Es cierto, tenes que tener tiempo, es todo un tema. Cuando trabajas muchas horas por día es complicado y el poco tiempo que me queda lo destino a entrenar. Tengo muy poca vida social y no tengo hijos.

- Esquel está en condiciones de traer este tipo de pruebas como el XK Race?

- Sí, yo creo que sí. A Alito (por Alito Luchini), quien es uno de los organizadores le dijimos en varias oportunidades de traer esta carrera acá a Esquel, porque acá tenemos todo. Yo en cada entrenamiento, cada vez que salgo, siempre veo un montón de circuito y digo “uh… que lindo esto para hacer un XK y estaría buenísimo que puedan venir acá y que vean lo que tenemos.

Acá con los deportistas que hay y con la escenografía que hay yo creo que sería genial traer este tipo de pruebas a Esquel. Y además, este tipo de carreras trae un movimiento de plata tremendo y. ojalá vayamos por ese camino como ciudad.