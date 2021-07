El reconocido médico y político de Esquel, Horacio Crea, dialogó con Red43 y expresó los motivos que los llevaron a acompañar un nuevo frente político denominado "Activar Chubut" que tiene como referente a Miguel Ángel Pichetto.

en este sentido Crea aseguró que muchos se sorprenden por su evolución política, sin embargo, "uno tiene que ver la realidad de lo que está pasando y buscar el mejor camino para salir adelante".

"No importa si vos sos socialista o si venís de otro lado, lo que nos va a unir es el objetivo fundamental de la Argentina que queremos", afirmó.

Además indicó que "los sellos partidarios ya no conmueven a nadie porque la gente está cansada de los discursos de los políticos porque siguen padeciendo lo mismo, cuando digo estos muchos se enojan, pero es una realidad".

"Los sellos no son convocantes, ahora convocan las personas, los valores, las ideas que expresan y el compromiso con la vida", sostuvo el histórico referente del peronismo en Chubut.

Y destacó que es necesario "ser coherente con las ideas, porque la gente lo percibe, por eso queremos dar una batalla de reflexión ideológica y dialogar con los jóvenes".

Crea relató que decidió renunciar a su afiliación al Partido Justicialista después de 50 años, cuando con Mario Das Neves crearon "Chubut Somos Todos", "y yo me siento parte de ese sector político, aunque ahora ya no se qué es porque hace dos años no se convoca".

De su experiencia con "Chubut Somos Todos", rescató la idea primordial, "que fue crear un frente amplio, hoy es otra la circunstancia y tenemos otra maduración de las cosas".