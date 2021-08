Además de la vacunación de adolescentes entre 12 a 17 años comprendidos en los grupos prioritarios y de las segundas dosis combinadas de la población inmunizada con Sputnik V para completar esquema, se continúan aplicando primeras y segundas dosis a los restantes grupos poblacionales.

El equipo de vacunación contra el Covid-19 de Esquel recordó que el esquema local se organiza bajo la modalidad de turnos programados, como también de asistencia por demanda espontánea, según los grupos poblacionales y el tiempo de iniciado del esquema de vacunación:

Vacunación con Turnos Programados

La modalidad de vacunación para la población con domicilio en Esquel con turnos programados se encuentra vigente para los siguientes casos:

Adolescentes de 12 a 17 años comprendidos en los grupos priorizados.

Personas que requieran la Segunda Dosis de: Sputnik V, AstraZeneca o Covishield, que hayan recibido la primera dosis hace 8 semanas o más.

Ante la actual situación epidemiológica y la inminente introducción de la variante Delta, es importante que las personas que recibieron como primera dosis la vacuna Sputnik V y hayan cumplido el plazo mínimo de ocho semanas desde la aplicación, puedan completar su esquema lo más prontamente posible con la combinación de vacuna que se encuentre disponible al momento de su citación.

Para ambos grupos poblacionales, es importante aclarar que los turnos serán otorgados telefónicamente por el equipo del Coem local y del sistema de salud, quienes otorgaran un día y horario de asistencia a alguno de los dispositivos habilitados: Club Independiente, Sede local de Seros o Sum de la Escuela N° 76.

Vacunación por Demanda espontánea

La modalidad de vacunación sujeta a demanda espontánea, SIN TURNO, está destinada a los siguientes casos:

Población general, de 18 a 59 años sin ninguna dosis de vacuna.

Personas vacunadas con PRIMER dosis de SINOPHARM, hace 28 días o más días.

Vacunatorios y Horarios

Las personas que asistan por demanda espontánea, pueden dirigirse a:

Club Independiente Esquel (Concejal Gaffet N° 266): Lunes de 14.00 a 17.00 hs; Martes y Viernes, de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 17.00 hs.

Sum de la Escuela N°76 (calle Saez Peña N° 1099): miércoles y jueves de 14:00 a 17:00hs.

A considerar

En todos los casos las personas deben concurrir con tapaboca/nariz, presentando su DNI. Es importante que no hayan recibido en los últimos 15 días ninguna otra vacuna; no sean Caso Confirmado de Covid_ 19; que no estén cumpliendo aislamiento por ser Contacto Estrecho de un Caso Confirmado o manifiesten síntomas compatibles con la enfermedad.

En el caso de las 1°dosis es necesaria la inscripción previa en www.vacunate.chubut.gov.ar; prestando especial atención al completar números telefónicos personales y/o de referencia, para facilitar el contacto. En el caso de 2° dosis, es necesario asistir con el carnet/certificado de vacunación.

Por último, en el caso de los adolescentes, es importante que al asistir presenten la libreta de vacunación. Los adolescentes de 12 años deben asistir con un adulto responsable.