Vecinos en emergencia piden la creación de un Consejo Productivo Laboral

Durante la realización de una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, vecinos en emergencia, representados por Fabián Barrios, expresaron su preocupación por la situación laboral que atraviesan y solicitaron la creación de un Consejo Productivo Laboral ante los presentes.

"Pedimos que se declare la Emergencia Económica, Productiva y Laboral en Esquel y que se convoque a un consejo en el que participen vecinos, el gobierno y partes interesadas", detalló Barrios en principio, aclarando que entre los vecinos se ha hecho proyectos laborales teniendo en cuenta la situación de la gente.

"Un gran porcentaje de los vecinos no tiene trabajo"

En este sentido, solicitó que "se nos facilite la apertura de puertas a ciertas actividades y con un mecanismo de financiamiento".

"Nuestra comunidad está concentrada en el casco urbano de Esquel. Tenemos que mirar un poquito hacia afuera. No hay infraestructura, no hay maquinaria, no hay caminos ni agua. Eso queremos presentarlo en ese Consejo Productivo Laboral del que queremos participar"