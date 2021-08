Cimadevilla: "Es un disparate lo que ha pasado con la riqueza de Chubut"

El precandidato a Senador por la UCR, Mario Cimadevilla, visitó los estudios de Red43 para detallar los ejes de campaña y plantear la necesidad de recuperar los recursos energéticos en la provincia del Chubut.

En principio, el reconocido abogado y político argentino destacó la posibilidad de que "abramos los ojos" en la provincia, sobre lo que está sucediendo en distintos ámbitos.

"Chubut hoy no es una provincia sustentable; ya no genera recursos para el funcionamiento. No paga sueldos, no paga servicios, estamos recurriendo a operaciones de crédito en dólares con plazos cortos y tasas altas. Esto no tiene sentido"