La presencia de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las calles de Trelew el fin de semana pasado fue el primer paso de lo que, en realidad, debería determinarse por ley y que no pocos pretenden: que las fuerzas federales actúen en las ciudades de Chubut para combatir el delito. Hablamos no solo de la fuerza dirigida a nivel nacional por el chubutense José Glinski, sino también Prefectura Naval y Gendarmería.

Los efectivos de la PSA tienen a su cargo la seguridad en los aeropuertos; sin embargo se los vieron en gran número en un operativo de control de tránsito junto a la Guardia Urbana sobre la calle Murga y Oris de Roa, que tomó por sorpresa a personal de la Policía del Chubut, que no había sido informada, según indicaron a Red43 fuentes policiales.

A todo esto, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien estaría dispuesto a la colaboración de fuerzas federales en Chubut para combatir el delito planteó en diálogo con Radio Chubut que antes que declarar una Emergencia de Seguridad, como promueve el madernismo, lo que hace falta es firmar un convenio de cooperación para hacer patrullajes conjuntos con fuerzas federales.

Volviendo a lo sucedido el sábado en Trelew, Massoni puso en duda que la PSA pueda desplegar personal suficiente en el territorio como para cubrir las zonas calientes de Trelew, y redujo la propuesta impulsada por la gestión de Maderna de incorporarlos a la prevención del delito, a la amistad que tienen el secretario de Gobierno trelewense, Federico Ruffa, y el titular de esa fuerza, José Glinski.

Pasando en limpio, luego de una reunión caliente por la inseguridad en Trelew la semana pasada, se planteó la posible labor de efectivos nacionales en Chubut; se presentó un proyecto de ley en ese sentido y antes de avanzar en la Legislatura, ya se ve a la PSA en las calles de una ciudad haciendo labores propias de la Policía.



Inseguridad: problema y posibles soluciones para todas las ciudades de Chubut



Antes de hablar del proyecto de Ley que pretende declarar la Emergencia de Seguridad, hay números para tener en cuenta. El Ministerio Público Fiscal publicó estadísticas que indican que entre enero y junio del 2021 se han iniciado 14.529 investigaciones por hechos delictivos en toda la provincia. Tales casos se distribuyen en las distintas zonas y ciudades de la siguiente forma:

. 4.366 hechos delictivos en la ciudad de Trelew

. 4.330 hechos en Comodoro Rivadavia

. 2.423 en Puerto Madryn

. 1.547 en Esquel

. 1.163 en la ciudad de Rawson

. 475 en la Comarca Andina.

La semana pasada se presentó un proyecto de ley que fue fundamentado por la diputada madernista Leila Lloyd Jones mediante el cual pretende declarar la Emergencia en Seguridad Ciudadana en toda la provincia por un plazo de 180 días.

La iniciativa de Lloyd Jones señala que “se le requiere al Gobierno Nacional por intermedio de la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic, la asistencia de las Fuerzas de Seguridad Federal en tareas de prevención de delitos comunes en la Provincia del Chubut. Ello se requiere con la finalidad de proteger derechos y garantías constitucionales, hoy seriamente amenazados, en peligro y/o directamente vulnerados, circunstancias éstas que verifican y acreditan las condiciones de procedencia del presente requerimiento y que se encuentran previstas en el art. 123 de nuestra Constitución Provincial”.

Dicho proyecto ya está en comisiones, aguardando su análisis para estos próximos días.

A todo esto, el diputado Juan Pais, presidente del Bloque Chubut Al Frente, cuestionó el proyecto entendiendo que “el camino de la inseguridad es multicausal entonces el abordaje debe ser de la misma manera. Para que actúen las fuerzas federales en las ciudades, si no lo hacen en el marco de competencia específica, deben tener la aprobación de la Legislatura. Es un tema serio. No es para tratar a la liviana, las causas son profundas. Hay que analizar si la delincuencia en nuestra provincia es motivo de la carencia de recursos policiales o son más profundas. En cuanto al narcotráfico, es un tema a resolver por las autoridades federales. Muchas veces el ministro de Seguridad realiza planteos ante los Juzgados federales y no se libran con rapidez las órdenes de allanamientos”.

Pais señaló: “Una ley de emergencia no va a solucionar los problemas de inseguridad. El proyecto está en comisión y analizaremos los pormenores.

No creo que la cuestión se resuelva por la actuación de las fuerzas federales. De hecho, las fuerzas federales deberían actuar en la provincia luchando contra el narcotráfico y vemos que la mayoría de los procedimientos los hace la Policía de Chubut”.

En tiempos de campaña electoral, la inseguridad será uno de los temas centrales de debate, sobre todo con números en alza en ciudades como Trelew y con la presencia de un precandidato como Massoni, al frente del Ministerio de Seguridad.

Por otra parte, esta semana que comienza podría tratarse el proyecto de la Emergencia en las comisiones de la Legislatura