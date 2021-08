Hay frases que quedarán en el recuerdo de todos. Que serán parte de la historia de Esquel. Una de ellas, que habrá que pintarla en un mural, dice lo siguiente: “Por sobre todo gracias a Dios por habernos ayudado... es todo lo que se pudo hacer”.

Todavía nos eriza la piel cuando recordamos aquel momento, aquel que, con lágrimas en los ojos, con esa voz cortada dijo en pocas palabras lo mucho que significó el arribo de “Coco” Muñoz a la meta olímpica.

Y el recibimiento fue aún más conmovedor.

Y claro que aún quedan los ecos del aplauso y en las retinas quedan los recuerdos vividos.

Claro que luego de varios días, desde la Escuela Awkache, escribieron lo siguiente:

“La Escuela Municipal de Atletismo Awkache, las familias de los atletas, y los amigos organizamos la bienvenida a nuestro querido atleta olímpico Eulalio Muñoz”.

“Coco, como lo llamamos nosotros, es nuestro compañero con quien compartimos entrenamientos. En ocasiones lo ayudamos y lo acompañamos como “liebre” y en otras él es nuestra “liebre” y, de este modo, comparte tanto con los grandes como con los más pequeños de la escuela de atletismo”.

“El logro alcanzado a nivel olímpico, hoy nos da alegría y nos enorgullece, por ser parte de esta gran familia que es Awkache. Obviamente esto no se hubiese logrado sin el desempeño de nuestro entrenador Rodrigo Peláez quien lleva veinte años trabajando en la escuela, dándole identidad, logrando de este modo un grupo con muchas fortalezas, no solo en lo competitivo sino también para afrontar la vida y saber que nada es imposible”.

“Por eso y por mucho más quisimos recibirlos de la mejor manera, luego de cumplir el máximo sueño de cualquier deportista y/o entrenador, de participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

“Sensibilizados por este logro, desde el día uno comenzamos a organizarnos para recibirlos sin importar el resultado porque para nosotros ya eran y son campeones”.

El mural que está en la entrada a Esquel, lo logramos con fondos propios, lo pintó el artista Raúl “Pelo” Arbe y es el comienzo de esa placita Awkache al borde del arroyo Esquel.

Claro que queremos agradecer a los Bomberos Voluntarios, a la Banda Militar, a la Policía de la Provincia, a Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel al Club Social y Deportivo Del Campo, como así también a los medios de comunicación de nuestra ciudad.

NO SE OLVIDEN DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA EL HZE

Horas después del gran recibimiento, Rodrigo Peláez tuvo un ratito de tiempo para destacar lo siguiente:

“El sábado vivimos junto a Eulalio Muñoz, uno de los días más emotivos y que, sin lugar a dudas, nunca olvidaremos. El llegar a Esquel había una multitud de gente esperando, siempre nos apoyaron mucho en nuestra ciudad, pero nunca pensamos que ocurriría algo así.

Más grande fue la alegría al ver tantas personas que no son del ambiente y que se sumaron al festejo y que este no fue organizado por instituciones, sino por un grupo de amigos que se juntaron, convocaron a la banda del ejército, bomberos, policía, medios, etc. Para cada uno de ellos nuestro más sincero agradecimiento.

De todo este proceso de días y días de dedicación para llegar de la mejor manera, de viajes y todo lo qué pasó, nos quedamos con lo de ayer (por el sábado), es lo más importante, compartir nuestra alegría con quienes nos valoran y aprecian lo que intentamos hacer. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga siempre.

Claro que tuvo tiempo además de escribir esta posdata: no se olviden de la campaña que estamos haciendo para la sala de Neonatologia del Hospital de Esquel

PERTENECER A LA ESCUELA AWKACHE

Por su parte, Eulalio “Coco” Muñoz remarcó lo siguiente en sus redes sociales: “Quería agradecer a toda la gente de Esquel que se acercó a saludarnos. La verdad nunca imaginé tal recibimiento, el hecho de ver tanta gente que se haya alegrado creo que quiere decir que fue positivo lo que se pudo realizar en estos Juegos Olímpicos. No tengo mas que palabras de agradecimiento a los que se acercaron, a mi novia, a mi familia, a mis amigos, compañeros, colegas, hasta incluso algún comerciante que estaba realizando su tarea y freno unos segundos para hacernos el aguante”.

“Nuevamente les reitero no sé cómo agradecer tanto cariño de partes de todos ustedes. Ayer (por el sábado) vi gente de Gualjaina, Lepa, Trevelin. La verdad estoy muy feliz por lo que me toca vivir, el hecho de poder ser parte de la Escuela Municipal Awkache que cumplió 20 años hace unos días atrás me da una alegría enorme, formar parte de esa rica historia que tiene para mí es un placer.

Gracias de corazón a todos. Quizás no me estoy expresando de la mejor manera pero sepan que tengo el pecho inflado por tanto amor y cariño que me brindan desde que me vine a vivir a Esquel. Uno de los mayores sueños que tenemos los atletas y entrenadores es llegar a un juego olímpico y creo que tanto Joaquin Arbe como Rodrigo Pelaez conseguimos uno, cómo dije anteriormente uno de nuestros mayores sueños.

A ellos los felicito porque todos sabemos lo importante que son para la ciudad de Esquel. Compartimos el mismo amor por el atletismo, la misma Seleccion Argentina y las mismas ganas de seguir avanzando, por nuestra gente, por nuestra ciudad y por todo nuestro país.

Gracias amigo Rodrigo Pelaez por darme la oportunidad allá por el 2013 cuando esto , aquí en esta ciudad, recién arrancaba todo para mi. A seguir trabajando como siempre! Gracias gente de corazón por todo lo que brindan, cuando hay cariño se nota y desde muy lejos, tan lejos que Esquel está a unos 17. 239 km de distancia de Tokio pero toda esa energía y buena vibra llegó! Gracias de corazón”.