Pasadas las 13 horas de este viernes, un llamado a la Policía advirtió sobre el incendio de una casilla precaria en la localidad de Trevelin que fue consumida por las llamas.

Lo misterioso de este siniestro es que la mujer que llamó no quiso identificarse. Los vecinos manifestaron que no vieron ni escucharon a nadie y los Bomberos Voluntarios no pudieron especificar el inicio del fuego.

Ocurrió sobre la calle Costanera, entre John Murray Thomas y Cacique Nahuelpan. La casilla estaba sin ocupantes y aparentemente no vive nadie ahí.