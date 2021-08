ATECh dispuso una medida de fuerza que consistió en un paro por 48 horas. Según los datos en la regional Oeste, alrededor de un 50% de los docentes se sumó al paro.

Además, esta mañana se realizó una caravana por la ciudad de Esquel.

"En el transcurso de estos dos días de medida de fuerza hicimos esta acción de visibilización con una importante participación en esta caravana. Teníamos pensado hacerla caminando, pero por el clima la hicimos en caravana. Esto demuestra el descontento y enojo en la clase trabajadora por esta no apertura de la paritaria", expresó el secretario general Martín Pena.

De acuerdo a la adhesión, expresó: "En la regional tenemos entre ayer y hoy alrededor de 50% de adhesión al paro. Esto se debe a los constantes incumplimientos que tiene el gobierno provincial. Esto es lo que va a generando, un enojo constante".

"Vamos a ver cómo continuamos. Luego las asambleas escolares van a definir los pasos a seguir. Siempre apostamos al diálogo, pero no lo hemos logrado y queda eso pendiente", agregó sobre nuevas medidas de fuerza.

Sobre la visita de la Ministra Florencia Perata, Pena indicó: "No dio agenda de dónde iba a estar y no se comunica con nosotros. Igualmente, no tenía mucho sentido hablar porque no define nada ir a contarle la realidad que ya le contamos. Para tomar un café no tenía sentido. Necesitamos una mesa donde se definan cosas y se ejecuten. Hubo muchos compañeros con intenciones de decirle varias cosas, pero no precisamente a charlar".

Por su parte, Tomás Montenegro expresó: "Fue una vergüenza la reunión en la que estuvimos en Rawson. El propio gobierno pidió un cuarto intermedio y nos encontramos la ausencia del Ministerio de Economía y de Gobierno. La Ministra de educación asumió que no tenía respuestas. En esta provincia no se discute la cuestión salarial que tiene el récord único en el país de 20 meses sin recomposición salarial".