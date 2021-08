Arbe: "No tengo un trabajo estable ni obra social, así que ojalá salga ese proyecto"

Joaquín Arbe participó esta mañana de un acto en el que se descubrió una placa y los anillos de los Juegos Olímpicos en la residencia deportiva Vivian Jones. Allí habló de la competencia en Tokio, el futuro y el tema económico.

"El viaje se hizo largo, pero llegar a Esquel que te reciba la gente, familiares y amigos fue muy emotivo. Se cumplió el sueño de estar en un Juego Olímpico, el objetivo era completarlo y se pudo lograr lo que fuimos a buscar. Se pudo lograr algo muy grande y muy lindo. Tanto Coco como yo que hacemos prácticamente toda la preparación en Esquel, espero que los chicos se sumen y sueñen como soñamos nosotros. El atletismo es sacrificado, constancia y quedó demostrado que haciendo eso se puede lograr", expresó el deportista olímpico.

"En Esquel ha crecido mucho el semillero. A la tarde está lleno de nenes. Algo positivo se pudo conseguir. Incentivar a los chicos, que se puede llegar. Hay que ponerle ganas, perseverancia y soñar como lo hicimos nosotros".

Sobre la próxima competencia importante, Arbe expresó: "Tenemos el maratón de valencia en diciembre. Tengo que esperar que se acomode la gente a nivel nacional. Presentaremos el proyecto y ver con qué nos pueden colaborar, si con pasajes o preparación en Paipa o en Cachi. Es el objetivo más importante, es un maratón muy rápido. Intentaremos llegar muy bien para esa fecha".

Además, se refirió al proyecto presentado por banca del vecino para que los deportistas olímpicos puedan tener un trabajo en planta permanente del municipio: "Hoy por hoy, me mantengo con las becas por ser el campeón argentino y ahora por ser olímpico me apoyaba el ENARD. Todavía no pregunté si me van a apoyar hasta París 2024. Me exigen sacar medallas internacionales, sino el apoyo te lo sacan. No tengo recibo de sueldo ni trabajo fijo, me mantengo con las becas y soy papá. Tengo 3 hijos, mantengo la casa con las becas y los premios de las competencias. Esto se termina pronto, me quedan pocos años. No tengo trabajo estable ni obra social, ojalá que salga ese proyecto", manifestó.

Por último, el deportista consideró: "Después de dedicarle tantos años y pelearla para representar a una ciudad y a un país, estaría bueno poder recibir una ayuda de esas. Saber que tantos años compitiendo y viajando a representar a la ciudad, que te respalden con un trabajo sería muy importante. Si se puede conseguir, no tendría problema en hacer lo que me digan".