Hoy por la mañana se conoció que hubo un robo en un comercio del barrio Bella Vista, ubicado en Vuelta de Obligado y Desalojo del 37. A raíz de la noticia, otro comerciante del barrio se contactó con Red43 para denunciar un hecho similar, a solo tres cuadras.

Resulta que en la madrugada de este martes, tomaron conocimiento de la rotura de la reja, puerta y vidrios del local ubicado en Vuelta de Obligado y Roberts. Afortunadamente, no llegaron a robar nada.

"Nos rompieron la puerta, quisieron ingresar y por suerte no pasó a mayores. Rompieron todo y más que nada fueron daños, pero por suerte alcanzó la Policía a llegar a tiempo. No sabemos quién fue, pero los daños quedaron. Rompieron los vidrios. La puerta la destrozaron. Por suerte, de acá adentro no perdimos nada, ni plata ni mercadería", expresó Jennifer, una de las trabajadoras del lugar.

Además, comentó que se quedaron cuidando el lugar durante largas horas: "La Policía después no pasó más y quedamos solos corriendo peligro. Pasamos la noche porque al parecer no había demasiados policías para cubrir la zona. Nos quedamos toda la noche y la pasamos mal. Fue un momento bastante incómodo".

"Lo hicieron más que nada para hacer daño. No creo que haya otro motivo para hacer lo que hicieron".

"Estoy hace dos años trabajando acá y no había pasado nada. Es un riesgo que corremos los comerciantes de estar todo el tiempo expuestos. Necesitamos que haya más patrulleros recorriendo la zona, porque todo el tiempo hay gente nuevo. Quizá no sean de acá. Hay bastante caras nuevas, por ahí no son de acá y no conocemos a nadie para echar culpas tampoco", concluyó.