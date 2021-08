La Directora de la Escuela N°210 de Esquel, Sandra Corro, se refirió a la apertura del comedor luego de que en las últimas semanas se reuniera con la Ministro de Educación, Florencia Perata, para expresarle el reclamo.

Vale mencionar, que hasta el momento no podía brindarse la jornada completa en el establecimiento educativo por no tener en condiciones el comedor, "es nuestra única necesidad porque la escuela está en condiciones", aseguró Corro.

Corro indicó que el lunes retomarán con el servicio del comedor, "estaba postergado desde marzo del año pasado cuando nos inhabitaron el SUM".

La titular de la escuela 210 sostuvo que están "a la espera de lo que sucederá con el SUM porque aún no se hicieron los arreglos necesarios para utilizarnos, asique se usaremos la cocina de la escuela".

"Si bien vamos a dar inicio no es de la forma que esperábamos porque la cocina de la escuela no está preparada, no tiene hornos industriales ni bacha. Haremos lo posible para respetar el menú y que se pueda llevar a cabo", concluyó la Directoral del Colegio.