Este domingo les proponemos escuchar Bette Davis Eyes (Los ojos de Bette Davis), una de las canciones más famosas de la cantante y compositora norteamericana Kim Carnes, conocida por su distintiva voz ronca.



La artista -el pasado 20 de julio cumplió 76 años- logró con este tema reconocimiento mundial luego de su lanzamiento en 1981 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio titulado Mistaken Identity.



La canción fue escrita por Donna Weiss y Jackie DeShannon en 1974, basándose en la reconocida actriz estadounidense Bette Davis. Ese mismo año DeShannon la grabó para su álbum New Arrangement pero no fue hasta el año 1981, cuando Kim Carnes hizo su versión del tema, que se convirtió en un éxito comercial.



La interpretación de Kim Carnes tuvo múltiples reconocimientos y sigue estando en la preferencia del público en numerosos países. Entre los galardones obtenidos se destaca un premio Grammy por canción del año.



Bette Davis -tenía 73 años por entonces- escribió cartas a Carnes, Weiss y DeShannon para agradecerles por hacerla "parte de los tiempos modernos", y dijo que su nieto la admiraba a causa de ello. Luego que ganaran el Grammy, Davis envió rosas a cada uno de ellos.

Letra en español de Bette Davis Eyes (Los ojos de Bette Davis):



Su pelo es de oro como el de Jean Harlow,

sus labios una dulce sorpresa,

sus manos nunca están frías,

tiene los ojos de Bette Davis.

Ella volverá la música contra ti (turn on),

no tendrás que pensarlo dos veces.

Es pura como la nieve de Nueva York,

tiene los ojos de Bette Davis.

Y te tentará (tease),

te incomodará (unease),

todo lo mejor, solo por complacerte.

Ella es precoz,

y sabe cómo hacer que un profesional se ruborice.

Tiene los suspiros de exasperación de Greta Garbo (standoff),

tiene los ojos de Bette Davis.

Te dejará que la lleves a casa,

hace que le entre hambre (work up appetite).

Te pondrá en el trono,

tiene los ojos de Bette Davis.

Se desplomará sobre ti,

te hará rodar como si fueras un dado,

hasta que acabes deprimido (blue: triste, melancólico),

tiene los ojos de Bette Davis.

Te dejará al descubierto,

cuando te hunda en la miseria (snow).

Espero que estés satisfecho con las migajas que te tira.

Ella es feroz,

y sabe cómo hacer que un profesional se ruborice.

Todos los chicos creen que es una espía,

tiene los ojos de Bette Davis.

Y te tentará,

te incomodará,

todo lo mejor, solo por complacerte.

Ella es precoz,

y sabe cómo hacer que un profesional se ruborice.

Todos los chicos creen que es una espía,

tiene los ojos de Bette Davis.

Te tentará,

te incomodará,

solo por complacerte,

tiene los ojos de Bette Davis.

Te dejará al descubierto, cuando te hunda en la miseria,

te conoce, tiene los ojos de Bette Davis.