El secretario de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Lago Puelo, Daniel Barigozzi renunció a su cargo en las últimas horas, luego de que se filtrara un audio donde dijo: “Habría que meter 300 personas al municipio y prenderlo fuego”.

El mismo se viralizó en pocas horas y en la tarde de este lunes, el intendente de la localidad, Augusto Sánchez, confirmó la renuncia del funcionario.

Por otra parte, el viernes pasado el mandatario pidió el pase a disposición de todos sus colaboradores, cuyo alejamiento o confirmación se terminará de definir en lo que resta de la semana.

El intendente de Lago Puelo señaló que “algunos compañeros no se sienten bien y manifiestan cuestiones que no son las apropiadas”. Asimismo, aseguró que “vamos a seguir gobernando hasta 2023. Intentar echar al gobierno peronista que encabezo no es parte del juego de la democracia".

En ese marco, afirmó que se debe respetar la decisión del pueblo y destacó que “el incendio y la pandemia no son los mejores escenarios para gobernar. Nuestra expectativa a marzo de 2020 era totalmente distinta. Estamos haciendo un excelente trabajo y nos vamos a seguir esforzando en el objetivo de seguir dando respuesta a toda la comunidad”, indicó.

El audio se filtró luego de los reclamos del 30 de julio, cuando los vecinos damnificados por los incendios ingresaron a la municipalidad pidiendo respuestas y y el intendente Augusto Sánchez. salió a enfrentarlos.

Fue enviado por el exsecretario de Planificación a un referente del barrio El Pinar, y le dijo “Hoy el intendente le ha pedido la renuncia a todos los funcionarios, así que no sé en qué va a terminar esto, no sé de dónde va a sacar la gente para gobernar y seguir administrando la crisis".

Además agregó que "puede ser que hayamos tenido equivocaciones, que las cosas no se hayan hecho como queríamos, pero no es por mala voluntad de los que estamos tratando de ayudar sino que son estas idas y vueltas que genera a veces la misma conducción del municipio. Esto provoca un desconcierto tremendo para la gente, sobre todo a ustedes que están padeciendo esta cuestión del incendio. Hoy no sé en qué va a terminar. Pero bueno, no sé qué pasa por la cabeza de intendente. Lo que está claro es que, la verdad, habría que meterle 300 personas adentro del municipio y prendérselo fuego”.

También expresó que: “Lo único que lamento son las consecuencias de nuestra inoperancia o de la conducción del municipio, que repercute en la gente que más sufre. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto sea así, que se trate de esta manera la situación. Estamos colgados de un piolín desde las 8 de la mañana y no sé en qué va a terminar, algunos nos tendremos que ir a casa pese a que pusimos el mayor esfuerzo y la mayor garra para sacar esto adelante”.