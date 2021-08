Ya está. Ya ganaron. Son mejores que todos. Cuando uno debería meter la cabeza en el freezer y pensar cómo se puede correr un maratón con 30 grados de temperatura y con un 80% de humedad, tanto Rodrigo Peláez, como Eulalio “Coco” Muñoz, desde Sapporo se pusieron a pensar y a poner en práctica un movimiento solidario para colaborar con el sector de Neonatología del Hospital Zonal de Esquel, lugar que sin dudas necesita del apoyo de todos.

“Lo que queremos es que las horas de dedicación que Eulalio invirtió para participar en un evento tan importante, no quede solo en esto, sino que sirva para ayudar en toda la medida que se pueda a otros y compartir este momento desde ese lugar”, señaló Rodrigo Pelaez, entrenador olímpico.

“Es por ello que decidimos conseguir algunas cosas que tienen que ver con la preparación, con la gente que nos ha acompañado y con el evento en sí, y hacer un sorteo para de esta manera colaborar a través de la cooperadora del Hospital Zonal Esquel con el sector de Neonatología del nosocomio, que como ustedes sabrán es el área que aborda situaciones complejas y de alto riesgo que puedan poner en riesgo la vida de un bebé”, remarcó además.

“Particularmente se me ocurrió colaborar con este sector porque ellos intentaron ayudarme en una situación muy difícil que me tocó vivir hace poco tiempo y aunque las cosas no salieron como deseábamos siempre estaré agradecido y valoraré la importante labor que cumplen con cada paciente”, destacó Rodrigo Peláez, quien como todos saben sufrió la pérdida de su pequeño nietito Roy.

“Les pedimos a todos que por favor nos ayuden en esta, porque más allá del premio, de lo que sorteamos, están aportando a una causa muy importante y ayudando de alguna manera a salvar vidas”.

¿QUÉ PREMIOS ENTRAN EL SORTEO?

Aunque el premio máximo sin dudas se lo llevará el área de Neonatología, hay que destacar las gestiones realizadas tanto por Rodrigo como por Eulalio para conseguir premios, premios que tiene que ver con los Juegos Olímpicos.

“Queremos agradecerle a dos de los mejores maratonistas a nivel mundial, hoy ya retirados quienes nos ayudaron en esta preparación y que desinteresadamente nos firmaron una remera para sortearla, ellos son Rodolfo Gómez Orozco ganador entre otras pruebas del Maratón Internacional de Tokio (1981), el Maratón de Oro en Atenas (1982), el Maratón de Rotterdam (1982), el Maratón de Oregon (1982), el Maratón de Pittsburgh (1987) y el Maratón de la Ciudad de México (1987) y Andrés Espinoza maratonista también mexicano que conquistó el Maratón de Nueva York 1993 con un crono de 2:10:04, luego de dos segundos lugares en las ediciones anteriores,

En 1994 consiguió el segundo lugar del Maratón de Boston, logrando su mejor marca de 2:07:19, siendo la mejor marca mexicana de todos los tiempos a la fecha. Consiguiendo al igual el récord para mayores de 40 años de edad en el Maratón de Berlín 2003 con un crono de 2:08:46.

LA MANERA DE COLABORAR

Por el lapso de un mes, las personas que quieran y puedan, hagan un aporte de 500 “trotes” a la caja de ahorro de la Cooperadora del Hospital Zonal Esquel (figura en el video) pueden hacerlo por transferencia inmediata en un cajero Link o de la manera que lo prefieran.

Luego por Messenger o al whatsaap de Rodrigo (+549 2945 686989) les envían el comprobante y les asignan los números que deseen adquirir.

“Al finalizar publicaremos la lista de todos los que aportaron y así sabremos lo recaudado y le daremos transparencia a la iniciativa. Si por algún motivo alguien no figurase en el listado y aporto, nos hará saber y lo agregamos al sorteo y al monto recaudado”.