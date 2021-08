De cara a la campaña por las elecciones, el precandidato al Senado de la Nación, Carlos Linares, representante del Partido Justicialista, expresó sus deseos para el futuro de la provincia, destacó la unidad del partido y opinó sobre el gobierno nacional, además de otros temas relevantes para la región.

P. ¿Cómo avanzó su actividad de campaña en la Cordillera?

C. L. Muy bien, la verdad que muy, muy contento. Ayer, tuvimos unas reuniones importantes con un fuerte acompañamiento, con una unidad que hemos podido conseguir en esta lista del PJ, donde la gente del intendente Maderna, la gente de Gustavo Mac Karthy y todos los frentes están juntos, trabajando muy alineados. Eso es muy bueno: se nota en la militancia, también, lo contentos que están de tener un periodismo unido. Lo mismo nos pasó ahora, pasando por Los Altares, por los distintos lugares. Hoy vamos a hablar acá con los compañeros de Esquel. Esto es una elección, en primer término, corta, de unas pocas semanas, así que mañana vamos a estar haciendo reuniones importantes en toda la Comarca: en Cholila, con toda la gente de Lago Puelo, de Epuyén, del mismo El Hoyo, y ya va a estar llegando el Rafa, que es un representante de la Cordillera, así que contentos.

El voto es importante en todos lados: yo no califico el voto, por eso soy peronista. Para mí, el voto de la Cordillera vale lo mismo que el voto de la meseta, que el voto de Comodoro Rivadavia. Somos todos chubutenses y tenemos que votar lo mejor. Sin duda queremos el acompañamiento de la Cordillera. Nosotros podemos volver, porque en las elecciones en que me tocó ser candidato a gobernador dije lo que iba a pasar, y hoy estamos en esa situación. Por eso puedo venir, poner la cara y seguir hablándole a la gente de frente: porque estoy convencido de mi proyecto político.

P. ¿Cómo ve la gestión del gobierno nacional y la participación del presidente y la vicepresidenta en la conducción del país y el peronismo?

C. L. Nosotros estamos orgullosos de lo que tenemos en el gobierno nacional: a pesar de la enorme pandemia, es un gobierno nacional que a los tres meses de asumir (de un desastre por donde lo mires que ha dejado un gobierno de cuatro años de Mauricio Macri y asociados) con Alberto y conjuntamente con Cristina, con Massa, con el equipo, se ha puesto al frente de un país. Y me parece que los números van a marcar que la pandemia fue manejada de la mejor forma: dolorosa, como es una pandemia, con muertos, con muchas cosas que pasaron, pero un país que no abandonó a su gente, un país que miró para adelante, un país que hoy ya nota los primeros indicios de recuperación, de la vuelta al trabajo, de la vuelta a la vida cotidiana. Me parece que tenemos que estar orgullosos. El gobierno a nivel provincial, nosotros ya dijimos lo que es: para nosotros, es un gobierno que ya falta poco para que termine su mandato y que claramente le mintió al electorado en la campaña política.

P: El Partido Justicialista tiene prácticamente una lista de unidad. ¿Cómo se llegó a ese consenso tan importante?

C. L. Esto es un trabajo que ya lleva más de un año y medio, de charlas, de idas y vueltas, de hablar y de hablar. Yo lo dije desde el primer minuto: la palabra del PJ, desde el momento uno, en que yo fui presidente, era la unidad. A veces la unidad no es fácil, lleva tiempo: se consiguió a nivel nacional y Cristina dio el primer gran ejemplo, reasignando su liderazgo natural. Nosotros no podíamos mirar para otro lado. A veces, las charlas fueron muy buenas, se fue avanzando, se fue consolidando. Lo primero que tenés que recobrar es una palabra muy hermosa y poco usada, que es confianza. La confianza es lo que lleva a la unidad, y a creerla. Hoy estamos en un momento muy bueno. ¿Falta? Falta. ¿Faltan compañeros? Faltan compañeros, que los vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar a todos los compañeros, porque ninguno puede quedar afuera de esta enorme unidad que estamos buscando en el justicialismo.

P: No hay 2023 sin 2021. ¿Cree que esta elección es importante para perfilar los candidatos a gobernador del 2023?

C. L. En primer término es importante para Chubut, para posicionar y poner a Chubut en donde nosotros queremos que esté. Necesitamos llevar manos al gobierno nacional, para sacar leyes importantes en defensa de los trabajadores, en defensa de la pequeña y mediana empresa, pero a su vez tenemos que venir en defensa de los chubutenses. Y que nos acompañen en todo lo que ustedes y yo sabemos que necesitamos, en todas las regiones del Chubut. Sin duda, estoy seguro de que vamos a tener un triunfo importante, y eso va a posicionar al justicialismo de cara al 2023.

P: Usted fue intendente de una ciudad petrolera, como Comodoro Rivadavia, en la que vive. ¿Cómo ve el desarrollo de la minería en la meseta y cómo lo ve como eje de desarrollo para la región cordillerana de Chubut?

C. L. Nosotros fuimos muy claros, con el Partido Justicialista, con sus documentos. Yo hoy escucho a algunos hablar de la minería: en el caso del radicalismo, fue cómplice del gobierno nacional para sacar la minería cuando no votaron, ya que al no votar dieron un voto positivo. La minería no salió porque el justicialismo dijo que no claramente. Y acá tienen una representante que luchó mucho para que eso suceda. Yo digo que la ley, y cualquier ley (no solamente esas, y ojalá se hubiera hecho con el petróleo en su momento), hay que debatirla. No hay que enojarse, ni unos, ni otros. A mí me dicen “no, porque vos estuviste en Telsen cuando vino…”, y sí. Y no me dicen de todas las veces que fui a reuniones de gente no minera. Fui a todas esas reuniones cuando me invitaron. Porque la única forma de saber de qué se trata es ir. Nosotros somos una ciudad atractiva: Comodoro es una ciudad atractiva. Me decís cuál es el balance, y no es bueno el balance, la verdad. Por todo lo que le dio Chubut a la nación, en todos estos años, capaz que no nos devolvieron todo lo que nos tendrían que haber devuelto. Sin duda yo no comparto el escrache, no comparto la pelea, ni de unos ni de otros. Lo que sí comparto es el debate. Al presidente también lo quisieron poner en una posición incómoda, y me parece que es muy claro. Si no hay consenso social, no puede haber minería. Eso está más que claro. Y el justicialismo siempre va a estar del lado del que tiene que estar, que es del lado de la gente.