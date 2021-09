¿Qué multas corresponden en casos de reincidencia, negativa o fuga de un control?

La Jueza Municipal de Faltas de Esquel, Dra. Adriana Conesa habló de los casos de alcoholemia positiva en la ciudad y comentó cuáles son las multas correspondientes en caso de negarse a realizar un test de alcoholemia o fugarse de un control.

"Es lamentable que esto esté ocurriendo. Siempre aprovecho para comentar, que la reincidencia es una situación difícil porque aumenta el monto de la pena y de la inhabilitación. Además, el quebrantamiento de una resolución de inhabilitación es realmente de un monto importante", expresó la jueza de faltas.

Además, agregó: "Sinceramente, estoy bastante preocupada porque estamos notando un aumento bastante considerable de alcoholemias positivas en Esquel. Es cierto que hay muchísimos controles, pero ya sería tiempo que la gente tome conciencia y no maneje si consume alcohol. Nadie les pide que no tomen alcohol, sino que si lo hacen, no conduzcan".

Negativa y/o fuga de un control

Sobre esta situación, la Dra. Conesa dio a conocer que: "Los inspectores informan al conductor que, en caso de negativa, se aplica el máximo de la pena prevista para alcoholemia y el máximo de cantidad de días de inhabilitación. Si es por primera vez, corresponden 60.000 pesos de multa más 270 días de inhabilitación, por presunción de la ordenanza 43/2020. Si se niega, se presume el estado de alcoholemia y se aplica la pena mayor. El tema de la fuga está en la misma ordenanza, en caso de fuga, negativa o falta de cooperación. Se aplica lo máximo previsto por la ordenanza", concluyó.