Este martes, la Defensa formuló sus planteos en relación a la omisión administrativa que frenó la continuidad del debate días atrás. Valeria Ponce planteó que el debate se inició sin que el Tribunal fuera confirmado ya que un planteo recusatorio de esa parte no había cumplido con el trámite procesal en tiempo y forma. La Fiscalía resistió el planteo indicando que la resolución que se emitió por error, dos jornadas después de iniciado el debate, confirmaba el Tribunal dando sólidos argumentos para rechazar el cuestionamiento defensista. Luego de un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal, Martín O’Connor adelantó la decisión que será dada a conocer formalmente en tres días. Para garantizar que lo que se resuelva en el debate sea inobjetable formalmente, es indispensable “realizar una intervención quirúrgica”. El juicio deberá reiniciarse, presidido por otro Tribunal.

Los jueces Martín O’Connor, José Luis Ennis y Karina Breckle indicaron a la Oficina Judicial que en forma urgente fije una nueva fecha de debate con la intervención de un nuevo Tribunal, con magistrados que no hayan tenido ningún contacto con el trámite de este proceso, para asegurar la imparcialidad.

¿Cuál fue el error administrativo que frenó juicio?

El imputado a través de su defensa había cuestionado la integración del Tribunal, ya que dos de los jueces intervinieron en la cesura de pena del juicio por el homicidio del hijo de Bustos. El imputado teme que los jueces sean parciales, por esa razón y por la repercusión pública que tuvo aquel enfrentamiento en el que murió Tito Roberts y otro policía resultó gravemente herido.

El 12 de agosto, O’Connor y Ennis rechazaron el plateo recusatorio de la Defensa y dieron intervención a la Oficina Judicial para que siga todo el trámite administrativo del caso. Por error no se le dio ese trámite dentro de los términos del Art. 78, es decir que no intervinieron dos jueces para confirmarlos o no. La situación fue advertida con posterioridad, la Oficina Judicial le dio intervención un tribunal revisor y el martes de la semana pasada, esos magistrados ratificaron la decisión. Mucho después de lo que correspondía al trámite procesal.

Sanear / resetear

“Entendemos que debe sanearse este error administrativo…”, sostuvo O’Connor, haciendo una analogía con la tarea médica cuando deben tomarse decisiones quirúrgicas, de momento dolorosas, pero que es la mejor opción a futuro. “Necesitamos como Tribunal sanear este proceso, para asegurarles a las víctimas y al acusado que un juicio llevado en legal forma va a llegar a una decisión inobjetable desde el punto de vista formal, sea cual fuere esa decisión… Que si se llega a una sentencia condenatoria las víctimas puedan tener la tranquilidad de que esa decisión va a ser inobjetable desde un punto de vista formal, que ningún tribunal superior va a entender que eso se hizo mal y que tenga que caer todo un juicio con el costo emocional y los otros, desde otras ópticas también por supuesto, pero el costo emocional sería, entendemos como Tribunal, enorme”.

Por estos motivos el Tribunal llegó a la conclusión de sanear el proceso, ordenando la iniciación de este juicio, nuevamente desde el principio, con otros jueces. Encomendaron a la Oficina Judicial que esto se haga del modo más urgente posible.

Fuente: Ministerio Público Fiscal/Fiscalía Esquel