Susana vive en una casilla frente a tribunales ya que no puede acceder a su terreno ubicado en la zona sur de Esquel. Cabe mencionar que el mismo lo obtuvo luego de una sucesión de la familia Austin.

"Muchos piensan que es una resistencia pacífica, pero la verdadera realidad es que es mi única vivienda", comenzó explicando la vecina.

Asimismo, especificó que hace 7 años terminó la sucesión. "Para acceder a mi parcela, hay un mapa que se encuentra en Catrasto de Esquel y Rawson, no tengo el título porque debo pagarlo. Hay una Calle que figura en el mapa y es de dominio público", indicó.

Austin manifestó que fue al Juez de Paz y continuó dando vueltas.

A raíz de la falta de respuestas, se acercó a Fiscalía y reclamó que hay violencia de género porque le cerraron la tranquera y no la dejan transitar.

"No me dejan entrar a mi propiedad y me envían mensajes que no son de cariño"