El brigadista Daniel Catalán explicó el reclamo de la situación salarial a partir de las últimas negociaciones con el gobierno. "No cerramos ningún acuerdo, y desde el año 2019 no tenemos aumento salarial", comenzó relatando.

En ese marco, sostuvo que "nos dieron la posibilidad de discutir convenios colectivos de trabajo, pero no es nuestra urgencia, debemos solucionar el conflicto salarial. La economía día a día se come nuestro salario", reclamó.

Como respuesta, y luego de juntarse con los demás brigadistas, decidieron instalar la discusión y plantean que si no tienen respuestas, realizarán medidas de fuerza.

"Se viene una temporada muy complicada por la sequía, se prevé que será compleja", advirtió.

El Brigadista comentó que plantean el problema antes de que empiece la época de sequía, ya que después su tiempo se absorbe y deben cumplir con su función.

"Buscamos un aumento salarial para el Servicio Provincial del Manejo de Fuego", destacó.

Asimismo, resaltó que el Salario Básico de los brigadistas es de 40 mil pesos. "Teniendo en cuenta los porcentajes de inflación, no podemos cubrir ni la mitad de la canasta básica", aseveró.

"Es urgente que el gobierno nos atienda, nos escuche y nos ofrezca una recomposición salarial"

Por último, hizo alusión a las promesas del gobierno en realizar un nuevo cuartel para Las Golondrinas, el cual se prendió fuego en los incendios de la Comarca Andina.

"Aún no hicieron arreglos y hasta la fecha el gobierno tiene abandonados a los Brigadistas. No hay equipamiento, por lo que no saben cuál será el trabajo", denunció.