El Secretario General del Sindicato de empleados municipales, Antonio Osorio, habló de la salida de Matías Taccetta del Municipio de Esquel, con quien han tenido las últimas negociaciones y han llegado a varios acuerdos.

En ese sentido, Osorio manifestó: "Teníamos un buen diálogo. Siempre lo apreciamos. Ojalá podamos encontrar un canal de diálogo parecido. Aunque las cosas estuvieran muy difíciles, nunca dejó de atender el teléfono y propiciar canales de diálogo. Hay que ser honestos y reconocer eso".

Sobre las elecciones en las que participó el ex secretario de hacienda, Osorio analizó: "Con la clase trabajadora nos debemos una reflexión con respecto a qué votamos. Si votamos personas o proyectos. Tenemos que reconocer que me parece que no se trata de votar una persona porque es gentil y dialoga, sino por los proyectos que sostiene. Creo que Matías está en un espacio que tiene proyectos que no tienen nada que ver con la clase trabajadora".

"Lo he hablado muchas veces con él. Hay que aprender a hablar y debatir sin agravios, pero manifestando las diferencias ideológicas. Ayer se presentó un proyecto para despidos sin indemnización o que la indemnización sea una especie de ahorro del mismo trabajador. Parece que los problemas del país pasan por los derechos que tienen los trabajadores", agregó.

"Hoy está bastante de moda no reflexionar sobre nuestras decisiones y después no sabemos por qué estamos como estamos".

Además, el secretario general indicó: "La salida del contador produjo una serie de reflexiones. Muchos trabajadores lo apreciaban, que no está mal. Yo lo aprecio como persona, pero eso no significa poner el voto porque entiendo que hay que escarbar un poquito y ver qué hay detrás de ese marketing".

Sobre el próximo secretario de hacienda consideró: "El que gana las elecciones tiene la facultad plena de elegir la gente de su confianza, que considere que tiene la capacidad. Nosotros vamos a negociar con el que tengamos que negociar. Si nos preguntaran, les diríamos lo mismo. Sería lo mismo si fueran del mismo espacio político que uno adhiere".