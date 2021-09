Video Viral: La historia detrás del encuentro de la ballena y la surfista en Madryn

El video del encuentro entre una ballena franca austral y una surfista en Puerto Madryn fue registrado por el reconocido fotógrafo, Maxi Jonás, y en pocas horas se hizo viral.

El mismo tiene como protagonista a Analía Giorgetti, abogada, docente y surfer, quien en el día de su cumpleaños decidió comenzar la mañana sobre su tabla en el golfo y recibió la visita de una ballena franca austral.

En este sentido, Jonás expresó a Télam que en los años que lleva haciendo fotos de la fauna local, nunca vio situaciones de peligro para las personas. “Además del comportamiento amigable de las ballenas, hay una ley provincial que prohíbe el contacto de las personas con los animales. Pero en este caso fue la ballena la que se acercó a la tabla para jugar como si fuera una mascota”.

Por su parte, Analía, quien se subía por segunda vez a una tabla de stand up, expresó: “En un momento sentí que me tocó y fue entonces que saqué el celular para grabarla cuando pasó por abajo. También me di cuenta que había un drone arriba nuestro”.