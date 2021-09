“Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores" dijo Fernández luego de reunirse en La Rioja con aquellos que decidieron apoyarlo - entre ellos Arcioni- y la incertidumbre en el Frente de Todos de la provincia creció y crece. Con Cristina y su apoyo no alcanza, menos en Chubut. Los referentes que responden más a la vicepresidenta parece que no entendieron, hasta que no vieron los resultados de las PASO, que era necesario ganar ahora también si querían llegar a ser gobierno dentro de dos años.

Si bien algo más del 30% de los electores habilitados no acudieron a las urnas y otros miles anularon el voto o votaron el blanco dejando claro que la credibilidad en los candidatos y la política tal cual se está ejerciendo no conforma ni seduce a un importante sector de la población, lo cierto es que la campaña para las generales que comienza el 30 de septiembre tiene el reto para los que siguen en campaña, de seducir a un amplio margen de la población que no votó por ninguno, además de captar a aquellos que -luego de las internas de los partidos- la lista de su preferencia quedó fuera de la contienda.

Visto tal como está plateado el actual escenario, el Frente de Todos está muy cerca de su techo. No así Chubut Somos Todos, donde lo peor está en la imagen del gobernador y también en la estrategia asumida, mediante la cual Massoni y Puratich hicieron campañas separadas y con ejes diferentes dejando al electorado sin saber que realmente pretenden (más allá del hincapié de Massoni en seguridad) y a quien apoyan de ganar una banca en ambas cámaras. Para las generales ya se están organizando diferente. Estas elecciones no son menores y en el caso de esta fuerza política significa su supervivencia.

Por otro lado, si bien Nacho Torres es joven, no es lo nuevo en política, representa un espacio que también fracasó y donde las alianzas para llegar al poder, luego de asumir, fueron relegadas. Lo saben los radicales, el voto que no alcanzó para que Ongarato y Menna se impusiera en las PASO es, en gran medida, el de ese radicalismo que no confía más a aquellos que usaron su historia y su imagen para la victoria y luego no los tuvo en cuenta; de esta forma no hay garantía que todo radical vote a Juntos por el Cambio, aunque muchos lo harán por la falta de opciones que los representen.

No obstante a esta realidad, seguramente esta fuerza política crecerá en la nueva instancia; por un lado, los ayuda los errores del gobierno nacional y por el otro tienen un caudal a conquistar importante entre aquellos que aún no se han decidido y los seduce la idea que, mediante esta opción, haya un equilibrio tanto en el senado como en diputados que induzca al diálogo y los consensos y, en definitiva, a más democracia.

Hasta ahora lo único que parece seguro es que Torres será senador y Ana Clara Romero, diputada, luego de ello no hay nada más medianamente definido. De acá a noviembre -mes de las generales- la política argentina puede seguir sorprendiendo a los ciudadanos, fundamentalmente, en lo que es capaz de hacer para conservar poder y no tanto en lo que debe hacer para que, por ejemplo, no siga creciendo la inflación y la pobreza.

CHISTECITO DE YAPA

La policía me detuvo y me dijo: ¿papeles?

Le dije. ¡Tijeras!

¡Me siguieron 45 minutos hasta que me perdieron de vista!... se ve que querían revancha…