Hay clubes que tienen cero de ayuda. Hay un estadio municipal que no se usa y hay clubes que entrenan en un boulevar, como en el caso de Esquel FC quien en seis partidos pudo cosechar solo una unidad. La preparación física de este equipo no es acorde para participar en el torneo de la Liga de Futbol, pero hay que destacar que tienen una voluntad de hierro, aunque con eso no alcanza. Walter Salinas fue categórico al decir que Fontana fue superior, es que el club de Trevelin tiene todo a disposición para entrenar, en cambio Esquel FC carece de todo lo necesario. Este es el momento de abrir el Estadio municipal y darle la posibilidad a los clubes que no tienen cancha poder usar la al menos una o dos veces por semana para hacer futbol. Esquel FC, Escuela Modelo y el Deportivo Estación son los clubes que hacen esfuerzos descomunales pero que poco tienen. Habrá que analizar seriamente esto para levantar el nivel del futbol cordillerano y para apuntar aún más la contención hacia los jóvenes de Esquel.