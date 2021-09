Diego Pérez, actual intendente de la localidad de Río Pico declaró como testigo en el juicio contra Marcos Machado -ex mandatario- por la construcción de obras públicas que fueron pagadas pero nunca se terminaron.

"Son obras que se han pagado en su totalidad y están inconclusas. Se nos perjudica día a día en el trabajo porque hay que reasignarle partida cuando tendrían que estar terminadas. Eso es una estafa. Ojalá se esclarezca, hay una ronda muy grande de testigos. Que termine de la mejor manera y se corrobore qué ha pasado con estas obras. Hay obras pagadas al 100% y están en un porcentaje por debajo de eso", expresó Pérez.

El intendente de Río Pico agregó que: "Con cinco obras muy evidentes. Las obras no se han podido avanzar porque están judicializadas. Estamos esperando el final de esto para poder terminarlas porque son muy importantes para los vecinos de Río Pico".

Además, detalló: "Tenemos limpieza de canales. Un canal de hormigón a cielo abierto que está destruido, una plaza, cordones cunetas, veredas. Son tan necesarias para el pueblo que tenemos que terminarlas. Por eso estoy también como apurado para poder darle un final para que las disfrute la gente del pueblo".

"No se pueden avanzar. Hay que sacar plata de otro lugar con lo que tendríamos que dar soluciones habitacionales, vivienda y tenemos que reasignarle plata a algo que tendría que estar terminado", añadió Pérez.

A su vez, el intendente de Río Pico desea que pueda terminarse la parte judicial: "Todos los vecinos son testigos de que nunca se han realizado esas obras. Esperemos que se esclarezca. La semana que vienen terminan las declaraciones y no sé cuánto llevará los tiempos legales, pero que se defina de una vez por todas".

"El tema arrancó en 2015 con las obras. En el 2017 se armó una comisión investigadora en el Concejo Deliberante y destituyó al intendente machado. Es un hecho muy inédito, que 7 concejales destituyan a un intendente. Hay pruebas evidentes, sino es muy difícil que sea algo político o algo armado cuando los concejales ven las pruebas", contó Pérez.

Sobre sus casi dos años de gestión analizó: "Hacemos las cosas prolijas, cuidando los recursos porque están escasos. Llevamos una administración prolija y de a poquito ir avanzando para adelante, sino tenemos que retroceder. Estas cosas no me gustan demasiado. Poder avanzar en la gestión, en lo que la gente me eligió para que el pueblo mejore y progreses".

Por último, en cuanto a los fondos para poder terminar las obras explicó: "Estamos trabajando con el Concejo Deliberante. Vamos a tener que ver de dónde sacamos lo recurso para asignarle nuevamente partida a estas obras".