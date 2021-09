Desde el Ejecutivo Municipal, enviaron al Concejo Deliberante de Esquel un borrador de contrato por el servicio de Transporte Urbano de pasajeros.

Al respecto, el intendente Sergio Ongarato comentó que el gran problema por el cual está frenada la contratación directa es por el tema de subsidios de nación y provincia.

"Con la incertidumbre que hay con los subsidios que se quedan en Buenos Aires, todo el subsidio nacional se queda ahí. Hoy está la duda de las empresas si van a cobrar el subsidio nacional y provincial. Nosotros nos podemos comprometer hasta que las cuentas municipales den", indicó Ongarato.

Además, agregó: "Si las empresas tienen dudas, va a ser un tema que se escapa a la posibilidad de la municipalidad. Esto es lo que hoy está trabando que no haya transporte público en nuestra ciudad. El índice de pasajeros por kilómetro en Esquel es bajísimo y hace que, si no está fuertemente subsidiado el servicio, esto no es posible que funcione porque las empresas terminan perdiendo, desfinanciándose y se cae el servicio".

Por último, el intendente manifestó: "Me comprometí a enviar el borrador de contrato que vamos a ver si la empresa está dispuesto a firmarlo también. Si ocurre así y los concejales nos autorizan, vamos a firmar este contrato. De lo contrario, haremos un concurso privado de precios y que se presenten las empresas que antes no se presentaron y hoy están reclamando y alguno se pone detrás de los reclamos queriendo dar una sensación de algo que no existe".