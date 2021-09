La canción del domingo: Born To Run

"Born To Run" (Nacido para correr) es la propuesta para este domingo. Esta canción da título al tercer álbum de estudio de Bruce Springsteen lanzado el 25 de agosto de 1975, después de 'Greetings from Asbury Park, NJ' y 'The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle'.



“Born To Run” fue grabado entre 1974 y 1975 en los estudios Record Plant de Nueva York y publicado por Columbia Records bajo la producción de Mike Appel, Jon Landau y el propio Springsteen.



Jon Landau era un crítico musical de la revista Rolling Stone. El 9 de mayo de 1974 vio tocar a Springsteen una versión preliminar de la canción “Born to Run” en el Harvard Square Theatre de Cambridge. A pesar que no era el número principal salió de allí maravillado y escribió en un diario de Boston llamado The Real Paper: “he visto el futuro del rock’n’roll, y se llama Bruce Springsteen”. A partir de ese momento, Landau se convirtió en amigo, manager y co-productor de la mayoría de sus discos.



La grabación del disco comenzó en mayo de 1974 y duró 14 meses. Sólo “Born To Run” demandó 180 días, casi la mitad de todo el tiempo que se trabajó en el álbum. En palabras del propio Springsteen “Quería hacer un disco que sonara como si fuera el último disco sobre la tierra. El último disco que oirías. El último que necesitaras escuchar. Un sonido glorioso”.



“Born to Run” es el himno del álbum y casi termina siendo el himno de New Jersey. Como el Estado carecía de uno, a Carol Miller, una presentadora radial, le pareció apropiado que ese tema, el más pedido en su estación, se convirtiera en la canción oficial. Lo que al principio pareció una broma llegó a discutirse en el Senado estatal. Finalmente, la idea se desechó por un motivo bastante obvio: no era precisamente una canción de amor a New Jersey, sino una invitación a marcharse de allí.



Springsteen es uno de los pocos artistas -y el único rockero- en ganar el Oscar, el Golden Globe, el Emmy, el Tony y 20 Grammy.





Letra de "Born To Run " (Nacido para correr) en español



En el día que sudamos en las calles

De un sueño americano fuera de control

Por la noche cabalgamos por las mansiones de gloria

En máquinas suicidas

Surgido de jaulas en la autopista 9

Ruedas cromadas, inyección de combustible y saliendo de la línea

Oh, cariño, esta ciudad te arranca los huesos de la espalda

Es una trampa mortal, es un rap suicida

Tenemos que salir mientras somos jóvenes

Porque los vagabundos como nosotros, nena, nacimos para correr

Si chica, fuimos

Wendy, déjame entrar, quiero ser tu amiga

Quiero proteger tus sueños y visiones

Solo envuelve tus piernas alrededor de estos bordes de terciopelo

Y ata tus manos cruzando mis motores

Juntos podríamos romper esta trampa

Correremos hasta que caigamos, nena, nunca volveremos

Oh, ¿caminarás conmigo por el cable?

Porque, cariño, solo soy un jinete asustado y solitario

Pero tengo que saber cómo se siente

Quiero saber si el amor es salvaje

Nena, quiero saber si el amor es real

Oh, puedes mostrarme

Más allá del palacio, drones de potencia hemi

Grita por el bulevar

Las niñas se peinan en los espejos retrovisores

Y los chicos tratan de mirar tan duro

El parque de atracciones se eleva audaz y austero

Los niños están acurrucados en la playa en la niebla

Quiero morir contigo, Wendy, en la calle esta noche

En un beso eterno

La carretera está repleta de héroes rotos

En una última oportunidad de propulsión

Todo el mundo está huyendo esta noche

Pero no queda lugar para esconderse

Juntos Wendy podemos vivir con la tristeza

Te amaré con toda la locura de mi alma

Oh, algún día, niña, no sé cuándo

Vamos a llegar a ese lugar

Donde realmente queremos ir y caminaremos bajo el sol

Pero hasta entonces, vagabundos como nosotros

Cariño, hemos nacido para correr

Oh cariño, vagabundos como nosotros

Cariño, hemos nacido para correr

Ven conmigo, vagabundos como nosotros