En diálogo con la prensa, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, brindó declaraciones sobre la situación actual del manejo del cementerio y a un posible futuro.

En principio, comentó que "todavía no tenemos nada para anunciar sobre el tema, porque todo está en estudio". Seguidamente, destacó que hay un problema serio que aún no ha terminado y que es la pandemia; "parte de lo que se está evaluando tiene que ver con eso".

"Hace muchos años, a fines de los 80 comenzó a funcionar con concesionario. Luego hubo una renovación. Hoy estamos evaluando todo; queremos que se brinde el servicio al vecino de la mejor manera"

El mandatario municipal dejó en claro que no han habido quejas del actual concesionario: "siempre que un servicio es deficiente recibo quejas; a mi no me han llegado".