A decir verdad, aunque la idea es que todos tengan la posibilidad de practicar un deporte o una actividad física, según lo promueve la Secretaría de Deportes; los requisitos impuestos por la misma secretaría, dejaría a más de un club “pedaleando en el aire”.

Para algunos, esta reglamentación era muy necesaria en lo que tiene que ver con el manejo de los once SUM que dispone la Secretaría de Deportes a partir de ahora, para otros hay un certero ataque al corazón del deporte social.

Es que hasta que Lala Gym y San Telmo, por nombrar a dos instituciones deportivas muy reconocidas dentro del ambiente social y deportivo de la ciudad, no tengan “sus papeles al día” ambos se verán imposibilitados de conseguir uno de los once SUM del Ministerio de Educación que, a partir de ahora, estará coordinado en su uso por la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel, a través de la profesora Luciana Torres.

SOLO A QUIENES TIENEN PERSONERÍA JURIDICA

En conversación con Radio Nacional Esquel, la ex atleta Luciana Torres destacó que, a partir de ahora, y analizando todos los pedidos que les hagan las instituciones deportivas y juntas vecinales, solo la Secretaría de deportes autorizará el uso de los espacios cerrados con lo que cuentan los establecimientos educativos públicos.

“Es un tema complejo porque antes las instituciones firmaban un convenio con los directores de cada escuela y ahora todo deberá pasar por la Secretaría de Deportes”, destacó Luciana Torres al programa “Sucesos Deportivos”.

“Somos nosotros, como Secretaría de Deportes, la única institución que estaría a cargo de todo”, remarcó además.

“Claro que las instituciones que están utilizando los SUM en estos momentos lo hace sin la autorización nuestra”.

- ¿Cómo sería en la práctica? Porqué me imagino que ya te llamaron todos para pedirte un espacio.

- Si estamos recibiendo pedidos todavía y nosotros lo que pusimos como condición es que las entidades tengan Personería Jurídicas, aunque también se les va a dar prioridad a las juntas vecinales con el apoyo de la misma Secretaría de Deportes para que puedan funcionar.

No se le va a dar el lugar a entidades que no tengan los papeles al día, como puede ser un grupo de amigos que quieran jugar al vóley, al fútbol, o a otro deporte, por ejemplo, sino que se le va a dar prioridad al deporte organizado.

- ¿Cómo es la situación de Lala Gym?

- A nosotros nos presentó un pedido y señaló que estaban comenzando con los trámites legales.

- ¿Y eso que significa?

- Y con ellos nos reuniremos y le pediremos la constancia de iniciación del trámite.

- ¿Y Con eso le alcanza para pedir el SUM de la Escuela 112?

- Y Lala Gym para presentar esa constancia tiene que haber empezado con los trámites de personería jurídica (Nota de la redacción: “Lala Gym está al horno con papas”).

- ¿Cómo es la situación de San Telmo?

- Con San Telmo todavía no nos reunimos (lo harán hoy a las 18.30 hs), pero ellos ya son un club, según tenemos entendido (Nota de la redacción: no es un club, no tiene comisión directiva, solo la voluntad de Lucas Austin y su compañera de vida, quienes sobreviven de este emprendimiento)

- ¿Ellos tienen personería Jurídica?

- Tenemos que juntarnos y ver que así sea.

SAN MARTIN E INDEPENDIENTE TAMBIÉN PIDIERON UN SUM

- ¿Que otras instituciones te pidieron espacio?

- Ya varios, San Martin, Independiente, Belgrano de Esquel, Escuela Modelo, Estación.

-Para un poquito ¿entendí bien? ¿Independiente que ya tiene un gimnasio te pidió un espacio?

- Si.

-¿Y San Martín también?

- San Martín también.

-¿Y por qué, si ellos ya tienen un espacio cerrado?

- La idea es que los clubes puedan desarrollar más deportes, que no solo desarrollen lo que tienen y para ello ocurra necesitan más espacios.