La presidente de la Unión Cívica Radical y precandidata a senadora segunda en la lista de Juntos por el Futuro, Jaqueline Caminoa, se refirió a la campaña llevada de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Caminoa sostuvo que actualmente están recorriendo el último tramo: Río Pico, Aldea Las Pampas, Gobernador Costa. Cabe mencionar que durante los últimos días buscaban estar más presentes en los lugares de origen, en el caso de Jaqueline, es oriunda de Lago Puelo.

De lleno a los ejes principales que la gente reclama, la precandidata especificó algunos como:

Falta de empleo.

Cierres de lugares.

Situación económica.

Ante el interrogante de ¿Cuál es la preocupación de los jóvenes?, remarcó que la mayor incertidumbre tiene que ver con la cuestión educativa y cómo se va a desarrollar la vida de una persona que se inicia en sus actividades laborales o cómo accederá a una vivienda.

"Se viene una discusión profunda en cuanto a este tema", destacó.

Asimismo, remarcó que deben cambiar las condiciones a quienes deciden emprender. "Que se baje la carga tributaria y que hayan condiciones para generar empleo genuino", indicó.

¿Qué pasa con las personas que quieren irse del país ante la falta de oportunidades?

"La están pasando mal. En algunos otros países generan mercado laboral", manifestó Caminoa y comenzó a explicar que en los años 90, cuando comenzó a trabajar, también observaba que muchos jóvenes se iban a vivir afuera.

"El futuro era complicado. Yo me fui al interior, otros se fueron del país"

A su vez, comentó que algunos "generan un colchón como para venirse tranquilos y comprarse una casa. Yo creo que hay que intentarlo", en relación a su postura.

Medioambiente: Uno de los puntos principales de la campaña.

"Es un tema que siempre me preocupó. Algunos pensaban que era muy lejano el calentamiento global, los aumentos del nivel de temperatura ... Hoy estamos viendo cómo avanza esta problemática en los incendios forestales, y se puede trabajar a través de reforestación de áreas que han sido arrasadas, manejo temprano de los fuegos, darle importancia al ataque primario del fuego cuando se inician estos incendios forestales, controlar cuando se detecta un foco.

"Sobre todo los que vivimos en estos lugares, podemos expresar con experiencia lo que pasa"

Por otra parte, nombró las cuestiones hídricas y expresó que hay concientizar sobre el uso del agua. Además aseguró que sólo los que vivimos en estos lugares entendemos algunas cuestiones.

"Debemos entender que las leyes regulan todo lo que hacemos a diario. Esas leyes, hay que hacerlas conociendo, no desde un escritorio en Buenos Aires o Rawson"

Para cerrar el tema, aseveró que "no podemos hacer una ley maravillosa que después no se termina aplicando porque no contempla los factores desde un lugar lejano. Quienes acceden a las bancas en el congreso deben conocer la realidad de Chubut".

Conectividad

Caminoa explicó que cuando era adolescente, venía desde Trelew a Esquel en avión. En ese sentido, opinó que "venimos para atrás los Patagónicos con respecto a la conectividad.

"Hay rutas troncales, pero también entre la Costa y la Cordillera, no tenés opciones. Antes había un servicio para quienes vivían más lejos"

Y aseguró que "No podemos ir hasta Bariloche para tomarnos un avión. El legislador tiene que pelear por mejores condiciones de conectividad".

Machismo en la política

La precandidata a senadora habló de otras cuestiones, como el avance del movimiento de mujeres y respecto al machismo en la política.

"Mi casa no fue estructuralmente machista. Siempre la mujer estuvo a la par", explicó. Pese a eso, en la política, observó que hay machismo.

" Es dificil que las mujeres discutamos. A veces hay menos mujeres que hombres participando, pero es muy importante que puedan participar"

En ese marco, especificó que "cuando una mujer entra en la política cambia la vida de la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política".

"Las mujeres tienen que animarse a participar más, sobre todo en este momento"

A modo de ejemplo, nombró a Florentina Gómez Miranda como una precursora.

"Hablaba de la Ley de Divorcio en los 60, siendo ella de las pocas legisladoras mujeres de ese momento"

Por último, Caminoa sostuvo que los vecinos que decidan acompañar esta lista debe saber que "es una lista conformada por gente con trayectoria, con experiencia en distintas funciones. Eso nos hace creíbles y confiables":

El domingo serán los últimos días de agenda. Realizarán el cierre en Esquel, luego Comodoro Rivadavia y Trelew.

La fórmula de Juntos por el Cambio Chubut presenta a Sergio Ongarato y Jacqueline Caminoa como pre candidatos a senadores y a Gustavo Menna y Cecilia Basualdo para diputados.

Es importante remarcar que tendrán comicios municipales y son la única lista de Juntos por el Cambio que armó propuestas en Aldea Beleiro y Atilio Viglione.