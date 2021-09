Ricky Martín nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. nacionalizado posteriormente español.. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 -con tan solo 12 años- como vocalista del grupo juvenil Menudo y a partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia.



Su música, que interpreta tanto en español como inglés, lo ha hecho merecedor de varios premios entre los que se destacan dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV's, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros.



Más allá de su carrera artística, el cantante tiene una Fundación que lleva su nombre que realiza una importante labor social. En este último tiempo se ha convertido en un promotor de la vacunación y un agente en la lucha contra las campañas de desinformación. De hecho, durante la entrega de los Latin American Music Awards, convocó al director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para concientizar al público sobre lo importante que es la vacunación para detener el avance de la pandemia en la región.



Además, fue reconocido, en la primera entrega de los Premios Internacionales de la Paz, por sus diversas iniciativas solidarias. En esa ocasión el presidente y director de PeaceTech Lab, la empresa que organizó la premiación, dijo sobre el puertorriqueño: “Nunca se ha sentado a disfrutar de la justa recompensa que se ha ganado siendo uno de los artistas más famosos a nivel mundial sin mirar a su alrededor con un profundo compromiso social”.



Letra de “La Mordidita”

Sonó la campana

y el fin de semana se deja ver,

vestido de traje,

lujuria salvaje bajo mi piel.

Si Dios puso la manzana

fue para morder.

Ay, Dios, pequemo´ abrazadito´

hasta el amanecer.

Llegó la fiesta pa´ tu boquita,

toda la noche, todito el día.

Vamo´ a bañarnos en la orillita,

que la marea está pica´ita ita-ita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita de tu boquita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita de tu boquita.

Tus labios, mis dientes,

bocado crujiente, rico pastel,

fuego en tus pupilas,

tu cuerpo destila tequila y miel.

Si Dios puso la manzana

fue para morder.

Ay, Dios, pequemo´ abrazadito´

hasta el amanecer.

Llegó la fiesta pa´ tu boquita,

toda la noche, todito el día.

Vamo´ a bañarnos en la orillita,

que la marea está pica´ita ita-ita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita de tu boquita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita de tu boquita.

Quiero pensar que no eres real,

me pareces natural, letal

así te pones a bailar, no te pongas freno

cuando te pones a sudar.

Estamos a lo slow, para sentir tu show

diseñada desde niña para llamar la atención

te mantienes en tensión, sin bajar la presión

y si va y no tiene cura, le aplico respiración.

Déjame morderte,

estoy vampiro, bien demente.

Déjame morderte,

en lo oscuro y sin la gente.

Déjame morderte,

bien despacito y bruscamente.

Déjame morderte,

amarradito, bien demente.

Llegó la fiesta pa´ tu boquita,

toda la noche, todito el día.

Vamo´ a bañarnos en la orillita,

que la marea está pica´ita ita-ita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita de tu boquita.

Una mordidita, una mordidita,

una mordidita, está pica´ita ita-ita.

Oh, oh, oh,

´ta pica´ita ita-ita.

Llegó la fiesta pa´ tu boquita,

toda la noche, todito el día.

Vamo´ a bañarnos en la orillita,

que la marea está pica´ita ita-ita.