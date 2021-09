En esta no participé. Tengo que ser sincero. Me dio pena. No por no haber corrido, sino por no haber sido parte de esta fiesta solidaria, que cada vez más solidaria se hace.

Es que el Hospital Rural de Trevelin (cuyos trabajadores de la salud “se ponen la 10” como Maradona) y tres merenderos recibieron una importante donación de plata y alimentos que servirá para menguar un poco, al menos un poco, las necesidades de mucha gente, que no la está pasando bien-

Y el deporte, nos termina salvando. Siempre es así.

Tras la increíble carrera del domingo, donde Darío “Lalo” Ríos y Karina Neipán fueron los ganadores de la prueba de los casi 11 km, en las últimas horas hicieron entrega de un total de 114.300 pesos al Jefe del Servicio de Enfermería del Hospital Rural de Trevelin Guillermo Díaz, quien estuvo junto al Director del nosocomio el Doctor Leonardo Boquet.

En dicha prueba tomaron parte cerca de 250 corredores, ávidos por realizar deporte y más ávidos aún de dar una mano a quien más lo necesita.

Dicha competencia estuvo organizada por Sebastián Marín y Vanesa Giménez quien son capaces de hacer pequeñas acciones para cambiar el mundo y donde tomaron parte atletas de Corcovado, Esquel, Tecka, José de San Martin, Lago Puelo, Epuyén y Trevelin.

Además del aporte en dinero al Hospital Rural de Trevelin, en lo que respecta a la ciudad de Esquel, el merendero que recibió una parte de lo recaudado en comestible ha sido el merendero “Los Sueños”, del barrio Badén, en tanto el merendero “Corazoncitos Felices” de Trevelin también recibió una importante donación.

Pero no fueron los únicos merenderos que recibieron un aporte en mercaderías porque también en Lago Rosario fueron beneficiados con los productos. Los merenderos "Conquistando Sonrisas" y "Grandes Sueños" también (al igual que Lalo y Karina) fueron los ganadores.

Aunque en verdad las clasificaciones quedan de lado ya que lo importante es la obra social por la cual se hizo la carrera, debemos señalar los podios de cada una de las categorías, señalando que los ganadores en la prueba integración de 4km fueron Luciana Quilaleo y Miguel Quirquetripay.

GANADORES 10KM

1º Karina Neipán 49:20

1º Darío “Lalo” Ríos 41:40

JUVENILES CABALLEROS

1º Rodrigo Roberts 42:07

2º Luis Cayulef 47:48

3º Marcos Varela 50:20

DAMAS DE 20 A 29 AÑOS

1º Odilia Solange González 56:15

2º Tamara Leguiza 1:00:07

3º Camila Paloma Moschini 1:06:17

CABALLEROS DE 20 A 29 AÑOS

1º Rodrigo Díaz 46:45

2º Marcelo López 47:42

3º Nicolás Ochoa 48:23

DAMAS DE 30 A 39 AÑOS

1º Glenis Anahí Hernández 56:48

2º Valeria Delgado 57:26

3º Marcela Ulloga 59:16

CABALLEROS DE 30 A 39 AÑOS

1º Lucas Valdebenito 45:17

2º Diego Crettón 45:31

3º Luis Epele 46:03

DAMAS DE 40 A 49 AÑOS

1º Cynthia Duflos 55:47

2º Claudia Fonseca 56:47

3º Damaris Pereira 58:35

CABALLEROS DE 40 A 49 AÑOS

1º Sergio Pecorari 43:45

2º Hugo Ríos 48:50

3º Rodolfo Robles 49:25

DAMAS DE 50 A 59 AÑOS

1º Gabriela Maglione 1:10:54

2º Elsa Millanecul 1:13:32

3º Mónica Pryce 1:20:10

CABALLEROS DE 50 A 59 AÑOS

1º Luis Austin 46:50

2º Omar Ruminahuel 52:02

3º Ramón Alarcón 55:28

CABALLEROS + 60 AÑOS

1º Omar Jorge Garayo 59:42

2º Demesio Lagos 1:02:00

3º Juan Antimán 1:10:18