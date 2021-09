El ingeniero Gustavo Tenuto, responsable de la parte tecnológica de los Centros de Monitoreo de la Policía del Chubut, estuvo presente en Esquel y comentó novedades respecto a lo local.

Funcionamiento del Centro de Monitoreo en Esquel

Tenuto comentó que "la intención es que cámara que esté conectada, tiene que funcionar". Se trabajará esta semana en dejar funcionando todas la cámaras. "Estamos en un 80% del parque funcionado", comentó. Algunos problemas pueden ser por conexión, electricidad, crecimiento de árboles.

"Estamos trabajando. El Municipio nos estuvo ayudando con una grúa municipal que se encarga de la parte ambiental. Trabajamos en conjunto y estamos muy agradecidos", indicó. Respecto a al 20% de cámaras que no funcionan, Tenuto dijo que se van a reparar y reinstalar.

Dentro del Centro de Monitoreo se está construyendo un laboratorio para reparar la tecnología rota, mejorarlas y hacerlo desde Esquel sin la necesidad de enviar los equipos a otra ciudad.

Creación del 911, número de Emergencias

Al respecto, Tenuto dio a conocer: "Tuve una reunión con el Director del Hospital para inaugurar un 911 que ya tenemos funcionando en Comodoro Rivadavia. Intentamos que todo fluya en común acuerdo con las distintas fuerzas".

Capacitación del personal del Centro de Monitoreo

"Los vamos a capacitar. Queremos trabajar en la prevención del delito, que implica personal capacitado para entender qué podría ser la comisión de un delito para prevenirlo y no trabajar en la consecuencia posterior. Estamos en ese proceso", agregó Tenuto.

Cámaras vecinales

"Es el secreto del éxito en este momento. El vecino que quiera aportar sus cámaras, hay una forma para dar el acceso a la señal para que pueda acceder la Comisaría más cercana. Luego, legalmente, el que custodia la grabación es el responsable ante la fiscalía. Significa que el vecino no está obligado a entregar las filmaciones. Yo, como Centro de Monitoreo, otorgo esto a la fiscalía. En Comodoro funciona muy bien. Entonces, en cualquier causa, el vecino no figura. Si simplemente la cámara filmó un ilícito, no va la Brigada a a buscar tu cámara que porque ya la tenemos en el centro de monitoreo. Esto permite sumar muchas cámaras".