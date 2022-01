Esta mañana, en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Esquel, el vicepresidente Sergio Bubas recibió al Diputado Nacional, Matías Taccetta, en lo que fue una reunión para tratar diversos proyectos presentados ante Nación para obras en la ciudad.

Al respecto, Bubas manifestó: "Uno de los temas más importante que hemos tratado son los proyectos que se han presentado y que no se han presentado ante Nación, en cuanto a obras para Esquel. Estamos ante un porcentaje grande de desocupación en Esquel, donde el mayor porcentaje lo nuclea la construcción y nos encontramos con que hay un paquete de obras que podrían ser factibles y están en un escaso nivel de gestión".

El vicepresidente de la CAMOCh agregó que: "Prontamente, vamos a pedir cuál es el estatus de esas obras, porque consideramos que si están los medios necesarios, queremos que salgan. Todos sabemos cómo estamos en Esquel y cuánto necesitamos esas obras. No puede ser que por diferencias políticas estemos marginando un cierto porcentaje de Esquel de lo que realmente se merece".

Por su parte, el Diputado Nacional Taccetta manifestó: "La idea es seguir trabajando con la Cámara y todos los organismo. Sabemos de su importancia en la ciudad en la Zona. La idea era escucharlos para ver los pedidos que tenían. Hoy se está trabajando en conjunto con el intendente para gestionar las obras".

En cuanto a las obras, Taccetta contó: "Tuve contacto con provincia para la obra de servicios a Valle Chico que tantos vecinos están necesitando. No solamente la parte eléctrica, agua y cloacas, sino la posibilidad de gestionar la obra de gas. Son 711 beneficiarios. Hay lotes entregados y la gente no puede construir porque no hay servicios".

"En el corto plazo, se podría dar la solución a varios vecinos y generar un movimiento económico con la construcción de esas viviendas", agregó Taccetta.

También indicó que: "Hay aportes nacionales aportados. Estuve en contacto con Leandro Cavaco para que nos ayude a destrabar el envío de los fondos. Es un aporte del ENACOM para fibra óptica para gran parte de la ciudad. Está al tanto el intendente y me pidió si podía gestionar el envío de los fondos y estamos en contacto entre todas las partes. Es lo que hace falta y tenemos que evaluar que todo proyecto de obra, evaluarlo en cantidad de puestos de trabajo. La mayor necesidad de la gente son puestos de trabajo y tener un cobro de su mano de obra para poder inyectar esa plata en la economía local".

Por último, Taccetta comentó: "Es un municipio que estuvo postergado por las obras provinciales. Tuve la suerte de hablar con gente cercana al Gobernador y esteré viajando el jueves para verlo si está disponible. La intención desde mi lugar es colaborar y tener un acercamiento para Esquel y la zona cordillerana. Conozco a casi todos los intendentes. La idea es tener un nexo y poder facilitarle el diálogo con la zona. La provincia es grande, pero estamos muy alejados de la toma decisiones"