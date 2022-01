Ante la situación sanitaria actual repasamos algunas consideraciones a tener en cuenta en caso de ser contacto estrecho de algún caso positivo, comenzar con síntomas o necesitar alguna de las vacunas correspondientes para completa el esquema de vacunación.



En caso de ser contacto estrecho y comenzar con síntomas seguí estas recomendaciones: recordá que contacto estrecho es toda persona que hayan permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.

Recordamos que el autotest todavía no llegaron a la zona pero próximamente comenzarán con su distribución en todas las farmacias. En caso de realizarte el autotest lo importante a tener en cuenta es que puede darte como resultado un falso negativo. Esto quiere decir que te dio negativo porque te no lo hiciste correctamente, no lo realizaste en los días de mayor carga viral o cuando apenas iniciaste con síntomas.

En tiempos de rebrote, no pierdas tu inmunidad. Completá tu esquema de vacunación. Acercate a los CAPS o al vacunatorio del Hospital.

COVID: ¿Cuáles son los horarios de testeos y vacunación en Esquel? (red43.com.ar)